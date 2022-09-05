聂 巍

我是一名基层工商联工作者，工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。把民营经济人士团结在党的周围，更好推动民营经济健康发展，是工商联工作者义不容辞的责任和使命。

促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，是工商联的工作主题。作为党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，工商联需要加强对民营经济人士的思想政治引领，做好政策宣传解读，用务实举措稳定人心、鼓舞人心、凝聚人心。还记得10年前，我们走访调研当地民营企业，精准对接需求，对理想信念教育怎么开展进行深入思考，着力打造“济商讲堂”工作品牌，团结引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者。

企业家们想什么、缺什么，我们就干什么。这些年，我们以“济商讲堂”为依托，鼓励企业家们“走出去”，激发企业高质量发展的内生动力，也将知名专家学者“请进来”，帮助企业家开阔眼界、提升境界。实践中，我们发现案例式活动效果突出、反响不错。为此，我们以“基地+讲堂”的模式，邀请优秀企业家站前台、当主角，推出20多期内容真切、形式新颖、讲解细致的课程，推动理想信念教育走深走实。事实证明，只要活动接地气、冒热气、聚人气，企业家们就愿意听、听得进、有收获，就能充分发挥工商联“团结好、引导好民营经济人士”的积极作用。

在深化理想信念教育的同时，我们也注重将思想引导和服务工作深度融合，用心、用情、用力帮助企业解决急难愁盼问题。日常工作中，我们成立调研组，深入企业开展“百企调研助发展”“大走访大调研”等活动，以“会商机制”帮助解决制约企业发展的各类共性问题。特别是今年以来，受国内外一些超预期因素影响，民营企业面临诸多挑战。我们深刻认识到，只有千方百计把市场主体保护好，才能为经济发展积蓄基本力量。因此，我们变压力为动力，围绕政策、市场、融资、法律、人才等举办各类政策解读会、市场对接会，着力优化营商环境，以更有速度、有力度、有温度的服务，为民营企业打造公平竞争环境，创造充足市场空间，助力民营企业克难前行。

“要发挥企业和企业家能动性，营造好的政策和制度环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。”不久前召开的中共中央政治局会议提出明确要求。奋进新征程、建功新时代，我们将踔厉奋发、笃行不怠，为民营经济发展壮大，进而走向更加广阔的舞台贡献自己的一份力量。

（作者为河南省济源市工商联副秘书长）

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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