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综合施策，激发内需潜力（新论）

田  轩
2022年09月05日08:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　前不久，国家统计局对外公布了7月份国民经济主要数据。面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情散发多发的不利局面，我国经济延续恢复态势，充分表明我国经济长期向好的基本面没有变，具有强大的韧性和活力。

　　总的来看，高效统筹疫情防控和经济社会发展各项政策持续显效，宏观经济运行整体平稳。但也要看到，国内经济恢复基础尚不牢固。

　　判断走势、诊断问题、对症下药，需要在更广的时间维度里探寻经济发展总体之势。复盘今年以来中国经济表现，可以发现我国经济韧性十足。一季度经济稳步复苏，GDP同比增长4.8%；随着疫情防控取得积极成效，二季度实现正增长，上半年GDP同比增长2.5%。截至7月底，我国基础设施投资同比增长7.4%。我国经济有望持续稳定恢复。

　　去年底召开的中央经济工作会议指出，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在实施稳经济一揽子政策措施后，三重压力有所缓解。7月份经济运行数据客观上为剖析当前症结给出了指引：短期内整体消费走弱、投资动力不足，背后的实质是经济主体信心不足导致的内需相对不足。因此，宏观政策应该在扩大需求上积极作为，把扩大需求、提振信心、强化预期摆在更加重要的位置，通过扩大国内需求而形成供需两端共振向上的良好态势。

　　今年7月底召开的中共中央政治局会议明确要求：“财政货币政策要有效弥补社会需求不足。”一方面，要抓住稳市场主体这一关键，尤其是要保住创造大量就业岗位的个体工商户和中小微企业，保住它们就是保住就业，从而为人民增收提供有力保障。另一方面，要持续推进强有力的稳增长政策落地生效，进一步结合扩大需求这一目标，形成一整套精准有力的组合拳，特别是要注重发挥财政政策在扩大需求上的作用。从行业来看，房地产行业规模较大、链条较长、牵涉面较广，对经济增长和社会民生影响较大。要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。

　　提振信心、扩大内需，是进一步增强中国经济强大韧性的内在要求，更是对冲当下乃至未来各种风险挑战的必然选择。坚持稳中求进工作总基调，在扩大需求上积极作为，我们就一定能牢牢把握发展主动权，中国经济就一定能不断迈向高质量发展。

　　（作者为清华大学五道口金融学院副院长、教授）


　　《 人民日报 》（ 2022年09月05日 05 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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