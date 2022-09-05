本报西宁9月4日电 （记者贾丰丰）日前，记者从青海省生态环境厅了解到：《青海省排污许可提质增效工作方案（2022—2024年）》已印发实施，该方案围绕排污许可提质增效主线，明确了开展排污许可证联合审查、质量抽查等9项重点任务，有力推进构建“源头把控、过程管理、事后监管”的全闭环排污许可证质量管理模式。

该方案明确，到2022年年底青海省将进一步健全排污许可证质量管理机制，完善排污许可动态更新管理机制；到2023年6月底，完成限期整改“清零”重点工作，全面完成“双百”任务目标，实现排污单位全部持证排污；到2024年年底，持续开展常态化排污许可证质量核查，全面提升排污许可管理工作质量，支撑排污许可“一证式”管理。

《 人民日报 》（ 2022年09月05日 14 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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