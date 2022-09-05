原标题：中国科协企业云课堂聚焦知识产权与企业科技创新

9月1日，中国科协、全国工商联主办，中国科协科学技术创新部、全国工商联宣传教育部及经济部、中国科协企业创新服务中心承办的企业云课堂邀请到中科院科技战略咨询研究院研究员肖尤丹为大家讲述《知识产权与企业科技创新》。课程在“科创中国”、科技工作者之家、科学网等平台同步直播，累计在线观看人数近5万人次。

新形势下，知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显。肖尤丹围绕当前知识产权发展形势、准确理解知识产权、激活企业知识产权价值等核心问题，做了详细阐述和讲解；深入分析了国内外典型案例，阐述了知识产权在企业管理和科技创新中的重要性；讲述了知识产权能够通过储能加值和策略竞争两种途径赋能企业创新发展，为企业的科技投入和科技活动保驾护航，使大家深刻到知识产权价值转化的重要性，并提供了切实有效的路径。

企业云课堂以启迪企业创新思路，培育企业创新人才，提升企业自主创新能力为目标，面向企业家、企业高管、企业科技人才、企业一线工程师成长需求，邀请院士、知名专家、企业家开展线上授课，为广大企业家和科技工作者把握创新方向，解决创新难题提供精准服务，助力企业高水平科技自立自强。（记者 高雅丽）

(责编：赵竹青、陈键)

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