人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国科协企业云课堂聚焦知识产权与企业科技创新

2022年09月05日08:34 | 来源：中国科学报
小字号

原标题：中国科协企业云课堂聚焦知识产权与企业科技创新

9月1日，中国科协、全国工商联主办，中国科协科学技术创新部、全国工商联宣传教育部及经济部、中国科协企业创新服务中心承办的企业云课堂邀请到中科院科技战略咨询研究院研究员肖尤丹为大家讲述《知识产权与企业科技创新》。课程在“科创中国”、科技工作者之家、科学网等平台同步直播，累计在线观看人数近5万人次。

新形势下，知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显。肖尤丹围绕当前知识产权发展形势、准确理解知识产权、激活企业知识产权价值等核心问题，做了详细阐述和讲解；深入分析了国内外典型案例，阐述了知识产权在企业管理和科技创新中的重要性；讲述了知识产权能够通过储能加值和策略竞争两种途径赋能企业创新发展，为企业的科技投入和科技活动保驾护航，使大家深刻到知识产权价值转化的重要性，并提供了切实有效的路径。

企业云课堂以启迪企业创新思路，培育企业创新人才，提升企业自主创新能力为目标，面向企业家、企业高管、企业科技人才、企业一线工程师成长需求，邀请院士、知名专家、企业家开展线上授课，为广大企业家和科技工作者把握创新方向，解决创新难题提供精准服务，助力企业高水平科技自立自强。（记者 高雅丽）

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国秋粮陆续进入成熟期 良种夯实粮食稳产增产基础
　　人民网北京9月5日电 （记者李栋）眼下，我国秋粮正陆续进入成熟期。今年，农业农村部遴选发布了128个粮油生产主导品种，各地通过持续推广优良品种，夯实了粮食稳产增产基础。…
农民富、农业强、农村美 看德胜村的“得胜经”
　　在河北省很多地方，每年腊月，家家户户都会准备黍子面和豆沙蒸糕。在张家口市张北县小二台镇德胜村，村民徐海成的妻子裴秀平每年过年都要蒸糕，用她的话来说：“这有说法呢，蒸糕，意味着一年比一年高！” 如今的德胜村，“一年比一年高”正从老百姓的美好愿景变成现实。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部