原标题：中国人寿服贸会发声 保险业共同努力为经济平稳健康发展保驾护航

9月3日，2022年服贸会中国保险业高质量发展论坛在北京首钢园召开，论坛主题为“护航经济大盘 推动保险业高质量发展”。中国人寿作为论坛战略合作伙伴，为国内外行业嘉宾、专家学者等打造金融保险业共商共建共享的沟通交流平台，探讨高质量发展路径，凝聚行业智慧力量。

中国人寿集团党委副书记、总裁蔡希良在论坛上发表演讲表示，“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”为保险业开展工作提供了根本遵循，保障经济发展稳定、守护人民美好生活，是保险与生俱来的责任和使命，也是推进保险高质量发展的重要战略支点。为经济平稳健康发展保驾护航是保险业的重大使命，需要全行业共同努力。中国人寿将继续坚持“保险姓保”，坚持金融工作的政治性、人民性和专业性，积极发挥经济“减震器”和社会“稳定器”功能，着力打造保险高质量发展新动能，为稳住经济大盘做出应有的贡献。

据了解，中国人寿充分发挥风险保障功能，在应对重大自然灾害、保障重大工程建设、助力产业链供应链稳定、保市场主体、保障能源粮食安全等方面为经济平稳运行保驾护航，2022年上半年，为经济社会提供风险保障近480万亿元。

中国人寿积极发挥保险社会治理功能，在健康保障、养老保障、新市民保障、疫情防控等方面做出有益探索，助力释放内需潜力，比如在健康保障领域，我国城乡居民大病保险至今已开展十年，中国人寿承办大病保险已覆盖近3.5亿城乡居民，2022年1至7月，赔款金额达132亿元。

中国人寿着力发挥保险资金优势，创新保险资金运用方式，通过产业直投基金、股权投资计划、债权投资计划、另类资管产品等多元投资方式，支持基础设施建设、支持构建现代产业体系、服务中小微企业融资等，为稳定经济发展注入金融活水，2022年上半年直接投资实体经济的存量规模超过3.6万亿元。

中国人寿注重发挥综合金融优势，强化保险资金与银行资金长短配置，强化资金支持与风险保障双重支持，提供全场景综合金融服务方案，目前已经覆盖交通基建、科技创新、绿色金融等多个领域，为客户多元金融需求提供一揽子服务方案。

中国人寿集团党委委员、寿险公司党委书记赵鹏，中国人寿财险公司副总裁周海涛在论坛上围绕“保险业助力社会治理”议题作主旨发言。

2022年服贸会中国保险业高质量发展论坛由北京金融监管局、中国保险行业协会、北京石景山区政府联合主办。

(责编：曹淼、李源)

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