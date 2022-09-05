人民网北京9月5日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，据中国地震台网测定，2022年9月5日12时52分，在四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震。根据《自然资源部地质灾害防御响应工作方案》，自然资源部于2022年9月5日13时启动地质灾害防御Ⅲ级响应，并派出专家工作组前往震区，协助指导地方做好震后次生灾害排查、应急处置等技术支撑工作。

自然资源部相关负责人表示，四川省自然资源厅要及时组织开展巡查排查，切实做好监测预警、会商研判和值班值守、信息报送等工作，重要情况及时报自然资源部。此外，中国地质调查局、自然资源部地质灾害技术指导中心应加强组织协调和专家调度，协助指导地方做好会商研判和应急处置等工作。

(责编：郭思邈、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经