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四川省泸定县发生6.8级地震 自然资源部派出专家组赴震区指导次生灾害排查

2022年09月05日15:12 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，据中国地震台网测定，2022年9月5日12时52分，在四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震。根据《自然资源部地质灾害防御响应工作方案》，自然资源部于2022年9月5日13时启动地质灾害防御Ⅲ级响应，并派出专家工作组前往震区，协助指导地方做好震后次生灾害排查、应急处置等技术支撑工作。

自然资源部相关负责人表示，四川省自然资源厅要及时组织开展巡查排查，切实做好监测预警、会商研判和值班值守、信息报送等工作，重要情况及时报自然资源部。此外，中国地质调查局、自然资源部地质灾害技术指导中心应加强组织协调和专家调度，协助指导地方做好会商研判和应急处置等工作。

(责编：郭思邈、吕骞)
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