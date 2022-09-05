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我国物流运行保持趋稳态势 专家：物流供给能力基本回归常态

2022年09月05日16:13 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2022年8月份中国物流业景气指数，数据为46.3%，较上月回落2.3个百分点；中国仓储指数为51.2%，较上月回落1.9个百分点。

中国物流与采购联合会会长助理何辉表示，8月份，物流业景气指数较上月有所回落，主要因本月高温多雨，物流行业处于生产建设淡季，同时部分地区疫情出现反复，在气候和疫情双重因素的影响下，线下活动相对放缓。

从分项指数上看，固定资产投资完成额指数、物流服务价格指数和业务活动预期指数位于扩张区间。从区域看，东中部地区较上月有所回落，西部地区较上月略有回升。从企业规模看，大中型物流企业运营情况好于小微型物流企业。

对此，中国物流信息中心研究员胡焓表示，分项指数中业务总量指数和新订单指数回落较为明显，反映出5月份以来社会物流需求复苏回升存在一定的波动性和不确定性。从数据走势看，物流供给能力基本回归常态，但营收、盈利、资金等分项指数反复波动，反映企业微观盈利和活力仍然没有恢复正常。

数据显示，业务总量指数和新订单指数回落。8月份，业务总量指数为46.3%，较上月回落2.3个百分点；新订单指数为46.9%，较上月回落3个百分点，显示出生产和消费需求恢复动力仍有不足。

两项库存指标均有回落。8月份，平均库存量指数和库存周转次数指数分别较上月回落2.2个百分点和3.2个百分点，显示出生产尚未恢复，需求仍有待提高。

业务活动预期指数保持稳定。8月份，业务活动预期指数为54.2%，继续保持高位运行，显示出物流企业对后市生产经营预期平稳，对物流行业稳定发展保持积极态度。

“企业经营成本有所回落但仍处高位，盈利空间持续收窄，企业微观活力有待增强。”胡焓表示， 8月份油价较之前高位走低，缓解部分经营压力，但企业仍面临劳动力、融资、保险等诸多刚性成本，综合压力不小，8月份业务成本指数环比下降2.7个百分点，但仍在50%以上，资金周转率指数环比下降2.9个百分点。与之相应的盈利水平依然偏低，8月份主营业务利润指数不到45%，连续两个月回落，大型和中型企业滑至45.8%、44.7%，中小企业利润指数进一步降至40%左右。

从8月份景气指数可以看出，物流运行虽然整体保持趋稳态势，但物流需求和企业经营有所震荡波动，回升基础不牢，部分问题仍较为突出。

何辉指出，随着一揽子稳经济政策和新出台接续政策等组合利好影响下，物流业将有望逐步趋于活跃。但疫情反复和多点散发，将可能会使供需两端恢复平衡过程出现波动。

胡焓建议，要增强重点城市群内部和城市群之间物流网络和节点畅通，提高机械设备、家电、交通运输、通信设备制造业等产业集群的供应链稳定性，确保产业产能稳定可靠释放；扩大市场需求是物流活动回升的最主要动力之一，要高度重视国内消费市场，快速精准出台提振政策，扩大消费规模和消费场景；要继续关注企业微观生存状况，采取稳定预期、定向政策、税费减免等多种措施帮助企业渡过难关。

(责编：郭思邈、吕骞)
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