人民网北京9月5日电 （记者许维娜）5日上午，2022全球能源转型高层论坛新闻发布会在北京市人民政府新闻发布厅召开，国务院发展研究中心、北京市经济和信息化局、昌平区政府相关负责同志发布论坛总体情况、主要特点、筹备进展。

记者从会上了解到，2022全球能源转型高层论坛以“数字赋能 绿色未来”为主题，由开幕式、主论坛、7场专题分论坛的线下活动和线上播出并行的会议方式，以及招商项目集中签约仪式、技术成果展示组成，将于9月17日至18日在北京未来科学城举办。

主论坛和分论坛将集中邀请国内外专家学者、企业家进行主旨报告和主题演讲。将聚焦能源供给革命与安全、数字化推进能源绿色低碳转型、打造“互联网+”智慧能源谷、能源谷氢能机遇与发展、支撑“双碳”目标的新型储能技术与产业发展等前沿热点话题。

其中，技术成果展示将结合北京“能源谷”未来发展的总体要求，邀请国家电网等国内外30多家相关知名企业进行展示，主题聚焦最新的低碳电力数字化技术创新。展览分为室内和室外展示两个区域，采用平面展示和实物展示相结合，形成“沉浸式”的展示与互动、具有核心主题和生动鲜活的展示氛围。

北京市经济和信息化局党组成员、副局长彭雪海介绍，在前三届筹备经验基础上，本届论坛还将实现4个“首次”：首次邀请到诺贝尔奖获得者参会；首次邀请包括能源领域龙头央企在内的未来科学城全部入驻央企参加论坛；首次组织北京市能源创新成果主题展览；首次面向企业和社会公众开放参观。

论坛的举办地能源谷，担负着建设具有国际影响力的能源领域技术创新高地，打造北京先进能源产业高地的重要使命，既是举办全球能源转型高层论坛的最佳区域，又是借势论坛举办推动能源谷持续扩大影响力的关键一招。

“今年我们更加注重扩大专题分论坛的覆盖领域，更加注重聚焦先进能源领域新赛道开展研讨交流，更加注重多措并举提升论坛的专业性、互动性、国际化和影响力。”北京昌平区委常委、副区长杨仁全 表示，希望通过举办论坛，能充分实现“能源谷”在构建创新型国家战略布局中的使命担当，大力发展先进能源产业，努力把“能源谷”打造践行国家“双碳”战略的一张新名片；充分发挥“能源谷”央企链主带动作用，培育国家战略科技力量，吸引集聚链属企业，打造央企为龙头的世界先进能源产业第一方队。

(责编：郭思邈、吕骞)

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