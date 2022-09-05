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业界：新消费“牵手”健康 推动生产端提供更符合消费者需求的产品

2022年09月05日16:33 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （黄盛）在2022年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）期间举办的“第二届中国新消费健康产业论坛”上，参会嘉宾表示，新消费与健康“牵手”，表明了消费者对于健康消费的重视越来越高，这需要企业不断了解和适应新消费的需求，提供更符合消费者美好生活需求的产品和服务。

中国工程院院士、科信食品与健康信息交流中心名誉理事长陈君石表示，饮食对慢病有很大的影响，需要对饮食习惯、饮食结构进行调整，食物的生产加工也需要往营养健康方向转型。新消费行为需要科学支撑，宣传教育是非常重要的，要消除消费者对0糖、0蔗糖等的误解。他说，《食品甜味剂科学共识（2022）》是一次很好的探索和尝试，将助力提升公众的饮食健康水平，科学认识和使用甜味剂，并通过科学合理的饮食和运动习惯，积极响应国家“三减三健”政策。

“现在市场上有很多零糖、零添加和低能量的食品，但要满足消费者饮食模式、饮食习惯变化的新需求，设计研发生产出符合人民饮食健康需求的新产品，食品企业还有很大的空间。”中国营养保健食品协会会长边振甲表示，企业是创新的引领者，广大食品生产企业应该加强食品研发、产品创新和管理创新，研发生产出消费者喜爱的健康营养食品。希望市场上有更多满足大众口味的产品，满足人民群众对美好生活的向往。

在国家市场监督管理总局稽查专员张晋京看来，新消费健康产业顺应了消费者对营养健康的需求。疫情以来，公众对健康及相关产品的关注度越来越高。消费者希望能直观的从产品标签标识中准确了解产品，企业需要有科学证据的支撑，在合规的前提下把信息传递给消费者，推动行业的可持续发展。

国家市场监管总局食品生产安全监督管理司司长马纯良认为，当前我国食品产业已经迈入新的发展阶段，人民群众对食品安全的美好需求已经从吃饱转向吃好，追求营养健康，食品安全是营养健康的重要前提。各级市场主体要积极落实主体责任，坚持高质量发展，满足人民群众对美好生活的新需要。监管部门要引导企业开展质量提升行动，引导企业追求卓越品质，加大投入力度，创新产品研发，改进生产工艺，提升产品品质，切实增强高质量产品的供给能力。

国家食品安全风评中心副主任樊永祥表示，新消费标准体系建设既需要考虑行业的发展，也要考虑质量、安全等强制性标准的要求，我国标准的整体水平已经处于世界前列。后疫情时代，食品行业面对新形势、新环境、新挑战，需要政府部门、科研机构、行业和消费者共同努力，实现新阶段的新发展目标。

“把食品安全放在第一位，是对食品企业最基本的要求。”元气森林(北京)食品科技集团有限公司副总裁黄健说，相信在产品、研发、创新等层面的坚守，将会成为推进企业不断前进的动力。

(责编：郭思邈、吕骞)
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