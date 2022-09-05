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水利部：迅即对震区水利工程开展险情排查和应急处置

2022年09月05日21:09 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，9月5日12时52分，四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震。国家防总副总指挥、水利部部长李国英立即作出安排，要求迅即对震区水利工程设施进行深入排查分析研判，及时采取措施，确保人民群众生命安全。

水利部相关负责人介绍，水利部已向四川省水利厅发出通知，要求迅即组织专业技术力量对震区水库（水电站）、堤防、塘坝、农村饮水安全等各类水利工程和可能引发的堰塞湖等次生灾害开展拉网式排查和风险研判，建立震损水利工程清单，逐一落实应急处置措施，及时排除险情。特别是对震损水库，要落实专人24小时巡查值守，及时掌握水库蓄水、运行状况等信息，必要时空库运行。发现险情后，要立即采取抢护措施消除险情，做好下游危险区群众预警和转移，确保人民群众生命安全。

据了解，水利部已派出工作组紧急赶赴四川震区协助指导地方开展水利工程震损排查和应急处置工作，并组织水利部信息中心、中国水利水电科学研究院利用卫星遥感对震区影像图进行监测分析，及时研判处置堰塞湖等险情。

四川省水利厅已启动水利抗震救灾二级响应。据初步统计，震区50公里范围内有大型水库（水电站）4座、中型水库1座、小型水库（水电站）176座、堤防39段，截至9月5日14时暂未收到较大水利灾情险情报告。

(责编：郭思邈、吕骞)
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