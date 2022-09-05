新华社北京9月5日电 题：充分释放政策效能 进一步巩固经济恢复基础——相关部门介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施

新华社记者吴雨、申铖

近日，国务院常务会议部署了稳经济一揽子政策的接续政策措施。前期稳经济一揽子政策成效如何？接续政策措施如何落实到位？在国新办5日举行的国务院政策例行吹风会上，相关部门负责人进行了介绍。

出台接续政策保持经济恢复发展势头

8月24日召开的国务院常务会议部署实施19项接续政策，推动经济企稳向好、保持运行在合理区间。

国家发展改革委副秘书长杨荫凯在吹风会上表示，5月底以来，稳经济一揽子政策落实落地，效果正在不断显现，经济延续了恢复发展的态势。

“下半年是回补二季度疫情损失的关键期，也是政策发挥作用的黄金期，必须抢抓时间窗口，果断出台接续政策，有力保持经济恢复发展的势头。”杨荫凯介绍，接续政策从供需两端协同发力，着力扩大有效需求，促投资带消费增就业，强化能源供应保障，稳定粮食生产，抓好物流保通保畅，持续为市场主体减负激活力，有利于进一步巩固经济恢复的基础，切实增强发展后劲。

国务院常务会议提出再增加3000亿元以上的政策性开发性金融工具额度，同时要求依法用好5000多亿元专项债地方结存限额。

杨荫凯表示，这是当前形势下扩大有效投资的重要举措。在用好政策性开发性金融工具方面，国家发展改革委将继续发挥协调机制的作用，推动新增额度能够尽快落实落地。在用好地方政府专项债限额存量方面，将做好备选项目的筛选和推荐，加快资金签约投放和配套融资落实，有力推动项目抓紧开工建设。

有力有度有效用好政策工具增强发展动力

“当前中国货币政策空间比较充足，政策工具丰富，既不缺价格工具，也不缺数量工具。”中国人民银行副行长刘国强在吹风会上介绍，人民银行在向政策性开发性银行新增8000亿元信贷额度、新设3000亿元政策性开发性金融工具额度的基础上，追加3000亿元以上金融工具额度，并可以根据实际需要扩大规模。

“在各方面协力推动下，3000亿元已全部完成投放，支持重大项目超过900个。”刘国强表示，再增加3000亿元以上的额度补充项目资本金，有助于更好发挥有效投资“补短板调结构、稳就业带消费”的综合效应，支持经济恢复发展。从备选项目情况看，新增额度是可以落地的。

据介绍，人民银行将继续突出对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业的支持，用好支农支小再贷款，落实好支持煤炭清洁高效利用专项再贷款、科技创新再贷款、普惠养老专项再贷款、交通物流专项再贷款和普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具等。

刘国强表示，要进一步发挥贷款市场报价利率指导性作用和存款利率市场化调整机制的作用，引导金融机构将存款利率下降效果传导到贷款端，降低企业融资和个人信贷的成本。

依法用好5000多亿元专项债地方结存限额

财政部部长助理欧文汉表示，稳经济一揽子政策出台以后，财政部迅速细化有关工作，进一步加大留抵退税政策力度，加快财政支出进度，加快地方政府专项债券发行使用，支持中小微企业纾困解难。

欧文汉介绍，截至8月底，已累计发行专项债券3.52万亿元，用于项目建设的额度已基本发行完毕。同时，将新型基础设施、新能源项目纳入专项债券重点支持范围，更好发挥专项债券带动扩大有效投资的作用。

在依法用好5000多亿元专项债地方结存限额方面，欧文汉表示，财政部拟指导地方依法用好结存限额，发行新增专项债券支持重大项目建设，支持有条件的省份完成经济社会发展预期目标，巩固经济回升向好的态势。

欧文汉说，通过发行新增专项债券，重点支持交通基础设施、能源、农林水利、生态环保等领域，以及新能源项目和新型基础设施项目建设。同时，将积极研究适当扩大专项债券资金投向领域和扩大专项债券用作项目资本金的范围。

持续加力稳外贸稳外资促消费

商务部部长助理李飞表示，为贯彻党中央、国务院决策部署，商务部将从三个方面持续加力、狠抓落实，推动稳经济一揽子政策以及接续政策措施在商务领域落地见效。

一是多措并举稳外贸。加快推进跨境电商、市场采购贸易方式等新业态新模式发展，积极支持新能源汽车等重点产品出口，畅通外贸企业抓订单渠道，为企业参展、洽谈提供更多便利，帮助企业提升汇率等风险应对能力。

二是加大力度稳外资。抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策，加强全流程服务和全方位保障，推动一批重点外资项目落地，鼓励国家级经开区等平台更好发挥引资带动作用。

三是积极有效促消费。进一步促进汽车、家电、家居等重点领域消费，加大针对性纾困帮扶力度，支持餐饮、住宿等行业恢复发展。在严格做好疫情防控的前提下，持续办好消费促进活动，积极打造消费新场景，完善城乡商贸流通体系，大力推动农村消费。

(责编：牛镛、袁勃)

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