工信部组织四川省通信行业全力开展泸定地震应急通信保障
2022年09月05日22:12 | 来源：新华社
小字号
9月5日12时52分，四川甘孜藏族自治州泸定县发生6.8级地震。地震造成泸定县、石棉县部分通信设施受损。地震发生后，工信部第一时间召开视频调度会议，四川省通信管理局立即启动Ⅱ级应急响应，组织开展受损通信设施修复和应急通信保障。
记者从工信部了解到，截至9月5日17时，泸定县等受灾区域因断电等原因造成部分基站退服，无乡镇级通信全阻。目前，四川省通信行业正全力抢修受损通信设施。同时，四川省通信管理局已调度支持中国电信、中国移动、中国联通移动用户的大型高空全网应急通信无人机，赶赴震区开展公众通信覆盖。
工信部有关负责人表示，将进一步加大指导协调力度，组织四川省通信行业尽快实现受灾区域通信服务恢复至正常水平。
(责编：牛镛、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2022年服贸会：达成各类成果1339个 参展企业、成交规模均超上届
- 人民网北京9月5日电 （记者王震）记者在2022年服贸会闭幕新闻发布会获悉，据初步统计，截至目前，共达成各类成果1339个，其中成交项目类513个，投资类175个、首发创新类173个、战略协议类128个、权威发布类82个，联盟平台类26个，评选推荐类242个。本届服贸会发布了《中国服务贸易发展报告2021》《中国展览业发展报告2021》等多项权威报告，反映发展趋势，汇聚研究成果。…
相关新闻
- 评论
- 关注