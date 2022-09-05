9月5日12时52分，四川甘孜藏族自治州泸定县发生6.8级地震。地震造成泸定县、石棉县部分通信设施受损。地震发生后，工信部第一时间召开视频调度会议，四川省通信管理局立即启动Ⅱ级应急响应，组织开展受损通信设施修复和应急通信保障。

记者从工信部了解到，截至9月5日17时，泸定县等受灾区域因断电等原因造成部分基站退服，无乡镇级通信全阻。目前，四川省通信行业正全力抢修受损通信设施。同时，四川省通信管理局已调度支持中国电信、中国移动、中国联通移动用户的大型高空全网应急通信无人机，赶赴震区开展公众通信覆盖。

工信部有关负责人表示，将进一步加大指导协调力度，组织四川省通信行业尽快实现受灾区域通信服务恢复至正常水平。

(责编：牛镛、袁勃)

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