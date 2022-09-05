人民网北京9月5日电（张荣）近日，由中国联合国采购促进会主办的第三届“全球采购与贸易发展”论坛在2022年中国国际服务贸易交易会期间举办。

今年7月，商务部等27个部门联合印发的《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》（以下简称《意见》）提出了要扩大优质文化产品和服务进口、鼓励优秀广播影视节目出口、鼓励数字文化平台国际化发展等举措。

为响应《意见》要求，在商务部指导下，由中国联合国采购促进会联合相关行业企业共同打造的国际采购一站式服务平台“联贸云”亮相。“联贸云”不仅为传统国际贸易提供了有力支撑，也为文化贸易提供了“新思路、新渠道、新空间”的探索。

有业界人士表示，未来影视产业“走出去”的形式将更多元化，将有更多的动漫、传统文化出海；“走出去”的内容将更多元化，传播渠道的发展会影响题材更加细分；“走出去”的合作将更多元化，更多国内创作者会参与海外作品的制作。

“我认为这种‘新’体现在四个方面。”白墨文化集团董事长雷茗杰表示，一是新渠道，5G技术的普及将影响用户的观看习惯，短视频产品将加入到文化贸易中。二是新技术，屏幕技术的成熟将促进行业发展。三是新用户，从80后、90后到Z世代，每个年龄层的用户对文化的感知、喜好都不同，需要从受众的角度创作。四是新题材，世界将感受到“中国内容”的新面貌。“联贸云”平台将推进中国文化更迅速走出国门。

“我们不仅想拍好作品，更想向世界传播中国文化。”雷茗杰说，国际文化贸易也在影响影视产业的选题方向，在创作中不仅会考虑国内市场，也会思考海外用户对作品的印象，这是一种使命。随着国际化渠道的打开，越来越多的企业会加入到传播中国文化的队伍中来。

(责编：郭思邈、吕骞)

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