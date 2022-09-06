韩春瑶

对于疫情防控期间推出的服务企业的好经验、好做法，我们在为其点赞的同时，也有必要进行总结，在行之有效的经验中提炼长效之策

开展政企“早餐会”，政府工作人员和企业负责人围坐一桌，现场沟通掌握企业难题；推行企业“烦恼指数”机制，及时发现企业的烦恼，从而精准纾困……

新冠肺炎疫情发生以来，各地推出了不少助企纾困措施，创新了很多类似“早餐会”“烦恼指数”这样的工作机制。这些新措施、新机制，进一步优化了政府和企业的沟通渠道，有助于更及时、更精准地帮助企业解决问题，在稳市场主体保就业方面取得了不错的效果，企业反映也普遍良好。

营商环境是培育和壮大市场主体的沃土，对于疫情防控期间推出的这些服务企业的好经验、好做法，我们在为其点赞的同时，也有必要进行总结，在行之有效的经验中提炼长效之策，为一些创新机制的常态化运行夯实基础，进一步激发市场主体活力。

创新协同联动，有利于形成服务合力。有的地方创新协同联动方式，对多个政府部门的近百项职责边界事项进行逐项论证，专门印发通知，厘清职责边界。条块理顺了，职能部门在各司其职的同时发挥协同效应，简化企业办事流程，显著提升了服务企业的能力。

创新评价机制，有利于优化服务体验。惠企政策作用于企业，落实成效如何，离不开企业的直接反馈。有的地方鼓励民企为职能部门评议打分，将打分结果作为部门考核的重要指标，直接影响相关工作人员的绩效。评议打分成为推动政府部门进一步优化改进政务服务的手段，也拓宽了企业反馈发展瓶颈的渠道，助推营商环境不断改善。

创新技术手段，有利于提升服务效率。如今，数字化技术对改进政务服务的作用愈发明显，实现了政府与企业的高效互动，提升了政府部门的工作效能。越来越多的地方借数字化平台赋能政务服务，由以往的“企业找政策”转为“政策找企业”，一系列惠企政策能够更精准地直达有需要的企业，助力常态化机制更快见效。

助企纾困不是一蹴而就，营商环境优化也需要持续发力。相信随着改革不断深入，各地会涌现出更多利长远、重实效的长效机制，促进市场主体稳定发展，助推经济运行更加顺畅。

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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