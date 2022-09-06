河北丰宁抽水蓄能电站3号机组日前正式投产发电。作为当前世界规模最大的抽水蓄能电站，丰宁抽水蓄能电站目前已实现1、2、3、10号机组投产运行。2024年，12台机组全部投产后，年发电量达66.12亿千瓦时，可满足260万户家庭一年的用电，年可节约标准煤48万吨，减少二氧化碳排放120万吨。图为丰宁抽水蓄能电站上水库。

张腾扬 李佳园摄影报道

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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