张 文

品酒如品诗，论情也论境。“塞上江南”宁夏，有大漠孤烟、长河落日的寂寥壮阔，也有熙熙攘攘、车水马龙的都市繁华，还有醇香四溢、闻名遐迩的葡萄美酒。

葡萄酒已成为宁夏的一张名片：当地酿酒葡萄种植面积已达52.5万亩，年产葡萄酒1.3亿瓶，占国产葡萄酒酿造总量的37.3%。

近年来，随着宁夏葡萄酒产业的快速发展，葡萄种植采摘、葡萄酒旅游等已成为当地群众就业的重要渠道。据统计，宁夏葡萄酒产业每年为当地群众提供就业岗位超过12万个，劳务金额约9亿元，当地农民收入中的1/3来自葡萄酒产业。

宁夏坚持绿色发展，打造黄河生态涵养示范区，通过种植酿酒葡萄，将35万亩山荒地变成了绿洲。宁夏把突出生态修复功能作为发展葡萄酒产业的重要要素，建成生态型葡萄酒产业园，把废弃砂石坑变成紫色聚宝盆。在宁夏，漫山遍野的绿色葡萄藤蔓，编织着绿色发展的实践之路。

宁夏坚持文旅并重、产业融合，酒庄旅游成为宁夏全域旅游不可或缺的元素。推动葡萄酒产业产生显著的综合效益，宁夏正规划建设一批葡萄酒主题产业小镇和智慧葡萄园，加快旅游线路创新设计、文旅产品提质升级、葡萄酒产业与康养产业融合、葡萄酒智慧体验项目建设，不断拓展葡萄酒产业新业态新模式，形成葡萄酒产业区、生态区、旅游区空间融通、内涵延伸、功能互补的产业发展新格局。

多年来，宁夏与国际葡萄与葡萄酒组织等相关机构和主要葡萄酒生产国，在品种、技术、人才等方面广泛开展交流合作。葡萄酒产业发展内生动力由此激发，双向开放力度更加空前。依托国际货运班列，银川至中亚、西亚等班列和航班开通形成陆路大通道、空中大通道，宁夏与“一带一路”沿线国家发展葡萄酒贸易正当其时。

只有加强科技创新和成果转化，增强科技支撑能力，才能让宁夏葡萄酒的醇香绵远流长。开放效应转化为发展动力，宁夏正乘势打造产业创新、人才集聚、成果转化高地。以多样性和差异化为导向，建立完善良种苗木三级繁育体系，培育具有自主知识产权的新品种。

小葡萄孕育着前景广阔的大产业、牵动着增收致富的大民生。在第二届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会揭幕之际，美酒已备，宾客将至，一个佳酿飘香的塞上江南令人期待。

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 14 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经