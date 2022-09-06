本报记者 刘 峰 秦瑞杰

2021年7月，为充分挖掘贺兰山东麓葡萄酒生产“黄金带”优势，努力打造宁夏葡萄及葡萄酒产业对外开放、融合发展的平台和载体，国务院批准设立了宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区。

农业农村部、工业和信息化部、宁夏回族自治区共同建立了部省联合工作机制，坚持把“发展葡萄酒产业同加强黄河滩区治理、加强生态恢复结合起来”，在“提高技术水平，增加文化内涵，加强宣传推介，打造自己的知名品牌，提高附加值和综合效益”上下功夫，推动综合试验区建设呈现高点布局、全新起步、多维发力、重点突破的良好局面，为宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业发展注入新动能。

一年来，综合实验区建设取得了阶段性成效。自治区政府印发了《宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展“十四五”规划和2035年远景目标》，委托农业农村部规划院编制了《宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区实现千亿综合产值建设方案》，明确了综试区建设路径和重点工程。

产区项目建设如火如荼。2021年以来综试区新建酿酒葡萄基地5万亩，改造提升低质低效园8万亩。贺兰山下，以经典民宿为主题的葡萄酒小镇、鸽子山葡萄酒文化旅游小镇、玉泉营葡萄酒文化小镇等一批酒旅融合项目正在全面推进。宁夏农垦酒业1万吨葡萄皮渣（籽）原花青素、白藜芦醇提取加工项目、北方益农葡萄枝条田间废弃物利用项目、宁夏康养源食品有限公司葡萄醋、葡萄饮料、葡萄籽油等产业链条延深开发项目进展顺利。

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 14 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经