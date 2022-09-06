本报记者 刘 峰

金秋时节，贺兰山下的一座座酒庄葡萄种植园里游人不断。紫红色的葡萄到了9月份的成熟期，正是酿酒的好时候。游客们很难想象，在过去，这片充满生机的土地是飞沙走石、荒无人烟的荒滩戈壁。

“我们发展酿酒葡萄种植将荒地变成了绿洲，今后要继续坚定做好‘葡萄酒+生态’结合的文章。”在第二届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会新闻发布会上，宁夏回族自治区政协副主席王紫云介绍。

多年来，宁夏发展葡萄酒产业生态效益显著，酿酒葡萄种植将35万亩荒地变成了绿洲。葡萄园“深沟浅种”减少了水土流失，“园成方、林成网”，葡萄园和酒庄成为贺兰山东麓亮丽的风景线和生态屏障。

宁夏充分利用贺兰山东麓荒地资源，打造有机葡萄园，为酿造高品质葡萄酒提供稳定的原料。研发和推广葡萄种植、病虫害防治等方面的机械和技术，提高机械化程度，减轻劳动强度，降低种植成本。推行清洁生产和节能减排技术，推动生态酒庄建设。

“尊重自然是葡萄酒产业与生态建设相融相通的共同点。气候、土壤、降水等自然条件构成了产区的‘风土’。一瓶有着好‘风土’的葡萄酒，便是一瓶好葡萄酒。因此，葡萄酒产业发展与生态建设是人与自然、产业与生态的有机统一。”宁夏卓德酒庄负责人李志海认为，葡萄酒产业是典型的生态绿色产业，是“绿水青山就是金山银山”理念在宁夏的具体实践。

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 14 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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