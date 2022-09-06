人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

宁夏发展葡萄酒产业生态效益显著——

35万亩荒地变绿洲

本报记者  刘  峰
2022年09月06日06:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　金秋时节，贺兰山下的一座座酒庄葡萄种植园里游人不断。紫红色的葡萄到了9月份的成熟期，正是酿酒的好时候。游客们很难想象，在过去，这片充满生机的土地是飞沙走石、荒无人烟的荒滩戈壁。

　　“我们发展酿酒葡萄种植将荒地变成了绿洲，今后要继续坚定做好‘葡萄酒+生态’结合的文章。”在第二届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会新闻发布会上，宁夏回族自治区政协副主席王紫云介绍。

　　多年来，宁夏发展葡萄酒产业生态效益显著，酿酒葡萄种植将35万亩荒地变成了绿洲。葡萄园“深沟浅种”减少了水土流失，“园成方、林成网”，葡萄园和酒庄成为贺兰山东麓亮丽的风景线和生态屏障。

　　宁夏充分利用贺兰山东麓荒地资源，打造有机葡萄园，为酿造高品质葡萄酒提供稳定的原料。研发和推广葡萄种植、病虫害防治等方面的机械和技术，提高机械化程度，减轻劳动强度，降低种植成本。推行清洁生产和节能减排技术，推动生态酒庄建设。

　　“尊重自然是葡萄酒产业与生态建设相融相通的共同点。气候、土壤、降水等自然条件构成了产区的‘风土’。一瓶有着好‘风土’的葡萄酒，便是一瓶好葡萄酒。因此，葡萄酒产业发展与生态建设是人与自然、产业与生态的有机统一。”宁夏卓德酒庄负责人李志海认为，葡萄酒产业是典型的生态绿色产业，是“绿水青山就是金山银山”理念在宁夏的具体实践。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月06日 14 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年服贸会：达成各类成果1339个 参展企业、成交规模均超上届
　　人民网北京9月5日电 （记者王震）记者在2022年服贸会闭幕新闻发布会获悉，据初步统计，截至目前，共达成各类成果1339个，其中成交项目类513个，投资类175个、首发创新类173个、战略协议类128个、权威发布类82个，联盟平台类26个，评选推荐类242个。本届服贸会发布了《中国服务贸易发展报告2021》《中国展览业发展报告2021》等多项权威报告，反映发展趋势，汇聚研究成果。…
人民银行：外汇存款准备金率9月15日起由现行8%下调至6%
　　来源：人民银行官网 人民网北京9月5日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为提升金融机构外汇资金运用能力，人民银行决定，自2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部