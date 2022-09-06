新华社北京9月5日电 （记者于文静）为贯彻党中央、国务院关于种业振兴决策部署，深入实施种质资源保护利用行动，近日农业农村部公告第一批72个国家农作物种质资源库（圃）和19个国家农业微生物种质资源库名单。

这是记者5日从农业农村部了解到的消息。国家农业种质资源库（圃）是我国种质资源安全保存与共享利用的重要设施，具有战略性、基础性和公益性特征，承担着种质资源收集整理、安全保存、精准鉴定、共享交流等重要任务。

此次公告的国家农作物、农业微生物种质资源库，分布在全国29个省（自治区、直辖市），体现了不同物种的地理分布及生境特征。其中，第一批国家农作物种质资源库（圃）包括长期库1个、复份库1个、中期库15个、种质圃55个，基本构建了以长期库为核心，复份库、中期库、种质圃等为依托的我国农作物种质资源保护体系；第一批国家农业微生物种质资源保护库包括长期库1个、专业性种质资源库18个，涉及食用菌、肥料微生物、植保微生物、饲料微生物等多个类别，初步建立了我国农业微生物种质资源保护体系。

据了解，下一步，农业农村部将会同地方农业农村部门，组织签订国家级种质资源库三方协议，落实省级主管部门、属地政府和保护主体三方责任。强化指导服务，加强考核评估，推动种质资源优势转化为产业优势和创新优势，筑牢种业振兴的种质资源根基。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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