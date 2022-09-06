周人杰

增企业活力、强创新动力，解发展难题、优营商环境，“放管服”改革是一场刀刃向内的政府自我革命。

去年中央经济工作会议强调，更大激发市场活力和发展内生动力，运用市场化机制激励企业创新投入。中央全面深化改革委员会第二十四次会议提出，提高政府监管和服务效能，保护和激发企业活力，注重维护好公平竞争的市场环境，推动更多优秀企业在市场竞争中脱颖而出。近日，国务院召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议，要求加大“放管服”改革力度，不懈推进“放管服”改革。着眼未来，应当深化重点领域改革，提升政府经济治理能力，推动有为政府和有效市场更好结合。

持续深化“放管服”改革增强发展内生动力，是我们应对冲击、推动经济持续前行的重要举措。今年4月，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，提出“深化简政放权、放管结合、优化服务改革”。从优化商品房预售资金监管、稳步推进股票发行注册制改革，到对平台经济实施常态化监管、继续实施国企改革三年行动方案……面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我们加强对改革工作整体谋划部署，推动各项改革工作接续递进，改革成果不断深化，助力宏观政策效能提升，助力经济发展取得新成绩。

放开搞活、促进公平竞争，简政不减责、加强和创新监管，“放管服”改革激发了市场活力和社会创造力。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央出台一系列保护支持企业发展的政策措施，促进各类企业健康发展，各地区各部门持续深化“放管服”改革，培育和壮大市场主体。目前，全国市场主体达1.6亿多户，比十年前增加近2倍，其中个体工商户1亿多户，民营企业数量翻了两番，既符合目标又好于预期，支撑了经济总量翻番、财政收入增加近一倍，承载了就业创业基本盘。十年来，我们冲破思想观念的束缚、突破利益固化的藩篱，让“放管服”改革的动力更加澎湃，在更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路上，持续推动我国经济实力跃上新台阶。

将改革进行到底，我们有信念、有信心。当此之际，改革工作既要蹄疾步稳、纵深推进，又要有新气象、新面貌。当前经济运行面临新的下行压力，困难挑战增多，巩固经济恢复基础任务繁重，必须坚持稳中求进工作总基调，加快推动重要领域和关键环节改革攻坚突破、落地见效，注重防范化解重大风险。一方面，要以改革开放为经济发展增动力，调整政策和推动改革要把握好时度效，坚持先立后破、稳扎稳打，攻坚战要逐一分解并明确责任和完成时限。另一方面，要把稳增长放在更加突出的位置，更多运用改革的办法实施调控，用改革的办法解决发展中的问题。改革永远在路上。我们要坚持不懈推进“放管服”改革，以高水平开放促进深层次改革，为保持平稳健康的经济环境创造良好制度条件。

十年来，我国的营商环境已大幅优化，全球排名从2013年的第九十六位跃升至最新的第三十一位，已形成110多万亿元经济总量、14亿多人口、4亿左右中等收入群体的强大内需市场。这是中国经济的韧性和潜力所在，更是经济发展的底气和信心所在。完整、准确、全面贯彻新发展理念，以改革为先导、向改革要动力，发挥改革在构建新发展格局中关键作用，不懈推进“放管服”改革，配合稳经济一揽子政策和接续政策的及时快速、有力有效落实到位，中国经济航船一定能劈波斩浪、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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