赵凌云

8月17日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司的生产车间内，工业机器人、协作机器人、特种机器人等正在进行测试。习近平总书记来到这里，考察公司的生产经营、自主创新情况，与企业员工交流，强调要坚持自力更生，把国家和民族发展放在自己力量的基点上，牢牢掌握发展主动权。

唯物辩证法认为，历史发展有其规律，但人在其中不是完全消极被动的。这体现的是一种历史主动精神。一个国家能不能富强，一个民族能不能振兴，关键要看这个国家、这个民族能不能顺应时代潮流，掌握发展主动权。只要把握住历史发展规律和大势，抓住历史变革时机，顺势而为，奋发有为，我们就能够更好前进。

我们党历来坚持独立自主开拓前进道路，坚持中国的事情必须由中国人民自己作主张、自己来处理，把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。百年来，不管形势和任务如何变化，不管遇到什么样的惊涛骇浪，我们党都始终把握历史主动、锚定奋斗目标，沿着正确方向坚定前行。从找到农村包围城市、武装夺取政权的正确革命道路，到在一穷二白基础上建设新中国；从拉开改革开放历史巨幕到打赢脱贫攻坚战，我们党始终领导人民独立自主探索适合中国国情的道路，抓住和用好各种历史机遇，在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，准确识变、科学应变、主动求变。

党的十八大以来的十年，是党和国家事业发展极不平凡的十年。以习近平同志为核心的党中央，以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，以奋发有为的精神把新时代中国特色社会主义推向前进。我们锚定奋斗目标不放松，在中华大地上全面建成小康社会。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们开展抗击疫情人民战争、总体战、阻击战，统筹经济发展和疫情防控取得世界上最好的成果。以长远的战略眼光，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展。面对接踵而至的各种风险挑战，我们坚持敢于斗争、敢于胜利，坚定维护国家尊严和核心利益。实践证明，坚持走自己的路，发挥历史主动精神，集中精力办好自己的事情，才能在危机中育先机、于变局中开新局，赢得发展的主动。

习近平总书记深刻指出：“我国发展面临新的战略机遇、新的战略任务、新的战略阶段、新的战略要求、新的战略环境，需要应对的风险和挑战、需要解决的矛盾和问题比以往更加错综复杂。”当前，我国已进入新发展阶段，继续发展具有多方面优势和条件，同时我国发展不平衡不充分问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，创新能力还不适应高质量发展要求，等等。我们正处在一个愈进愈难、愈进愈险而又不进则退、非进不可的时候，更加深刻地感受到“船到中流、人到半山”的艰险。

精感石没羽，岂云惮险艰。当此实现中华民族伟大复兴的关键时期，我们更要有道不变、志不改的决心，保持定力、增强信心，集中精力办好自己的事情。聚焦人民群众对美好生活的新向往新期待，着力解决不平衡不充分的发展问题，在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，研究提出解决问题的新思路、新举措。把握历史规律，认清世界大势，面对深刻复杂变化的国内外环境带来的各种严峻挑战，提出因应的战略策略，增强工作的系统性、预见性、创造性。新时代的蓝图是宏伟的，新时代的奋斗是艰巨的。新征程上，我们要始终坚定历史自信，牢牢把握历史主动，迎难而上，砥砺前行，坚定不移推进中华民族伟大复兴历史进程。

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 11 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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