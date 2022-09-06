本报北京9月5日电 （记者王浩）据水利部预测，秋季长江中下游和洞庭湖、鄱阳湖地区旱情将持续发展，长江流域嘉陵江、汉江和黄河流域渭河、泾河、北洛河、伊洛河等可能发生秋汛，还会有台风登陆影响我国东部沿海地区。

水利部门以确保旱区群众饮水安全，保障规模化养殖、大牲畜饮水和秋粮作物灌溉用水为目标，精准掌握人畜饮水和作物灌溉用水需求，结合流域降雨、来水情况，预筹水资源，适时开展以三峡水库为核心的长江上游干流水库群、洞庭湖“四水”干支流水库群、鄱阳湖“五河”干支流水库群抗旱调度，为抗旱提供水源保障。针对可能发生的秋汛，要高度重视华西秋雨可能引发的洪涝灾害，重点抓好中小河流洪水和山洪灾害防御，落实预警信息发布与反馈、人员转移避险等措施；强化水库安全度汛，强降雨区病险水库空库运行，坚决避免水库垮坝；精细调度水工程，主要控制性水库以拦蓄为主，在确保防洪安全的前提下，尽最大努力为后期抗旱储备水源。针对台风可能引发的强降雨，要紧盯海上台风生成、发展和移动路径等情况，提早作出准确预报；台风登陆和影响区域，要切实加强局地强降雨引发的中小河流洪水和山洪灾害防御；水库防汛责任人要提前上岗到位、履职尽责，确保防洪安全。

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 15 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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