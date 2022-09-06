原标题：新华全媒+｜以新技术新应用守护清朗——探营2022年网络安全博览会

保障金融、电力等基础设施安全的量子加密技术，守护公民人身财产安全的大数据反诈系统，揭秘AI换脸、语音变声等深度伪造手段的网络安全科普……在2022年国家网络安全宣传周网络安全博览会上，诸多网络安全新技术、新应用亮相，各种新奇的科普互动也让观众目不暇接。

走进合肥滨湖国际会展中心综合馆，约2万平方米的空间科技感十足。这里是本次博览会的举办场地，来自全国多地的60余家互联网企业、网络安全企业和关键信息基础设施运营单位等参展。

在网络安全科普互动区，“语音变变变”“AI换脸体验系统”等科普项目吸引了许多观众前去体验。点击屏幕，选择变声模块，对着麦克风随机说一段话，软件就能将观众的声音变成类似于“官方客服”的声音。而AI换脸技术则能将照片或视频中人物的面部一键替换。此外，现场还有答题闯关、输入密码测试强度等项目。“这些活动很有趣，我也从中学到了一些安全上网的知识。”来此参观的合肥市民汪女士说。

在科普互动区的中心位置停着一辆全身贴满“马赛克”的汽车，旁边放置着一个屏幕。这是杭州安恒信息技术股份有限公司带来的车联网安全体验环节，工作人员操作电脑便在无钥匙的情况下解锁了车门，并模拟了行车记录仪“偷拍”、车内“窃听”等行为。该公司市场总监李闯告诉记者，他们近年来识别出多种智能汽车安全漏洞，并开展针对性的修补漏洞研究，探索提高车联网等互联网新应用的安全性。

中国联通、国家电网等单位展出了通信、能源等关键信息基础设施领域网络安全的最新成果。在中国联通展台，一面硕大的屏幕上实时显示着全国各地的电信诈骗治理态势，地图上清晰标记出诈骗分子重要的作案工具——GOIP设备的分布。据介绍，中国联通通过建立大数据反诈平台对诈骗电话、信息进行精准阻断，识别的线索及时提供给工信部门、公安部门，助力打击网络诈骗犯罪。

“您的‘亲情彩印’成员即将接听的电话疑似骚扰号码，请及时通知成员注意辨别……”当家庭成员接收到被识别为疑似骚扰、诈骗电话时，中国移动“亲情彩印”服务会同时弹窗提示户主及家庭成员注意辨别。此次博览会上，中国移动针对家庭场景带来了“亲情彩印”“花季守护”等创新应用，助力家庭网络安全防护。

随着电力业务不断向数字化、智能化转型，数据交互场景越来越多，电力信息系统也面临更多网络安全方面的挑战。在国家电网有限公司展台，记者看到，电力领域使用“5G+量子”保密通信技术，有利于提高供电可靠性、推动新型电力系统建设。

作为本次博览会的主办城市，安徽省合肥市在现场展示了近年来网络安全及信息化建设成果。据悉，合肥市把网络安全产业纳入重点产业，目前已集聚网络与信息安全企业150多家，其中规模以上企业50多家，2021年实现营收超过110亿元，在基础安全、人工智能安全、量子安全、工控安全、安全攻防五大领域具有一定优势。（记者胡锐、陈诺）

(责编：赵竹青、陈键)

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