原标题：水利部：秋季长江中下游旱情预计将持续发展

新华社北京9月5日电 水利部5日发布汛旱情通报，秋季长江中下游和洞庭湖、鄱阳湖地区旱情预计将持续发展，须继续抓好秋季抗旱工作。同时，须做好其他地区的秋汛防御，以及台风引发强降雨洪水的防范工作。

据预测，秋季长江中下游和洞庭湖、鄱阳湖地区旱情将持续发展，长江流域嘉陵江、汉江和黄河流域渭河、泾河、北洛河、伊洛河等可能发生秋汛，还会有台风登陆影响我国东部沿海地区。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英在水利部秋季抗旱防汛工作专题会商会议上强调，要以强化预报、预警、预演、预案措施为重点，提前做好秋季抗旱防汛各项应对准备，有效应对长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖地区的旱情，做好秋汛防御工作，以及做好台风引发强降雨洪水的防范工作。

(责编：赵竹青、陈键)

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