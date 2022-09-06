记者 杨 然

原标题：北交所上市公司上半年业绩增势强劲

截至8月31日，在北交所上市的106家公司已全部披露2022年半年报。面对国际形势多变、大宗商品价格上涨、新冠肺炎疫情多点散发等众多挑战，北交所上市公司迎难而上，发挥专精特新优势，深耕技术与创新，折射出创新型中小企业的韧性和活力。

九成公司实现盈利

2022年上半年，北交所上市公司克服多重不利因素影响，共计实现营业收入441.46亿元，净利润42.83亿元，同比分别增长33.04%、19.71%，增速与科创板基本持平，较创业板分别高出14.10个和22.19个百分点。九成公司实现盈利，平均净利润4040万元。

上市公司整体营运资金良好，经营活动现金净流入15.32亿元，同比增长74.37%；生产建设稳步推进，购置固定资产等投资合计支出49.49亿元，同比增长68.92%。龙头企业继续发挥“领头雁”作用，如贝特瑞营业收入超百亿元、净利润9.18亿元，颖泰生物、吉林碳谷分别实现净利润6.97亿元、3.35亿元，增幅超200%。新上市公司发展迅猛。上半年，北交所27家新上市公司营业收入同比增长28.12%，净利润同比增长12.49%，盈利面达100%，三成公司净利润增幅超过50%。

资本市场“工具箱”持续赋能企业高质量发展。上半年，新上市27家公司累计融资49.27亿元，有效匹配了中小企业现阶段发展的资金需求。已上市公司积极筹划发行融资、并购重组。如同享科技、微创光电等5家公司启动再融资，为创新研究、产业升级、扩大生产持续获取资金支持；中航泰达完成重大资产重组，通过参与国企混改，提高营运能力。24家公司在上市后推出股权激励或员工持股计划，激励对象涉及核心技术人员、管理人员及其他骨干员工近2000人，薪酬激励和公司业绩深度绑定，有效调动了员工积极性，激发上市公司创新活力。

目前，北交所合格投资者数量已经超过513万户，500余只公募基金参与投资，社保基金、保险资金和QFII/RQFII等长线资金均已入市投资。112家证券公司面向北交所深度展业，初步形成一批深耕中小企业资本市场服务的特色中介。66个省市政府与北交所签订战略合作协议，协同促进市场建设、支持中小企业发展。

“从北交所上市公司业绩可以看到，北交所打造了创新型中小企业的融资支持平台、规范引导平台和发展激励平台。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，北交所为中小企业提供了规范发展和跨越式发展的契机，全面激发创新型中小企业发展动力，有效服务了实体经济。

彰显产业链竞争力

优质中小企业创新能力强、成长性好，是提升产业链供应链稳定性和竞争力的基础力量，是推动经济高质量发展的重要驱动。其中，专精特新“小巨人”企业是优质中小企业的排头兵，位于产业基础核心领域和产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、质量效益好。“创新型中小企业及专精特新‘小巨人’企业的发展是我国经济实现高质量增长的关键所在。只有培育出一批细分行业的全球领军企业，才能有效应对当前产业链中存在的‘卡脖子’问题。”田利辉说。

作为服务创新型中小企业的主阵地，北交所已初步聚集起一批技术先进、创新成果显著的优质企业。目前，北交所上市企业中既有国家级专精特新“小巨人”企业，也不乏具有创新特征的传统行业企业；既包括利润过亿元的大型成熟企业、细分行业龙头，也有尚未盈利的初创企业。其中，超八成公司属于战略性新兴产业、先进制造业，覆盖工业材料、信息技术、医药健康、“双碳”等多元细分创新领域。78家公司入选国家或省级专精特新“小巨人”企业，2家公司获得国家科技进步奖。

部分公司已成为细分领域龙头，在解决“卡脖子”技术、实现进口替代方面发挥了重要作用，半年度经营业绩也表现亮眼，体现出了良好的成长性和发展潜力。例如，国内领先的金刚石微粉产品供应商惠丰钻石成功研发生产出培育钻石产品，加快了产业链拓展与延伸，上半年营收、净利润分别增长93.84%和52.65%；高端数控感应淬火设备供应商恒进感应建立了完整的数控感应淬火机床产业链、技术链，与外国厂商在中高端市场展开竞争，上半年营收、净利润分别增长45.05%和39.53%。

研发是创新型企业发展的核心内驱力。田利辉认为，北交所等资本市场平台通过跨期定价，能够及时将科技创新资本化，为中小企业科技创新提供融资和激励。上半年，北交所上市公司持续加大研发投入，平均研发人员数量达155人，较去年同期增加20.63%，研发支出共计19.67亿元，同比增长32.77%，平均研发强度4.25%，其中77家公司研发投入同比增长，15家公司研发强度超10%。

民营中小企业抗风险能力客观上相对较弱，在内外部复杂环境和不确定性因素影响下更容易受到冲击，迫切需要金融支持。北交所上市公司公开发行累计融资超235亿元，平均每家2.1亿元；公开发行单次融资为0.4亿元至17亿元不等，既能满足优质公司的大额融资需要，又能保持小额融资的灵活便捷，有效缓解了中小企业现金流压力。近八成募集资金投向绿色低碳、数字经济、高端装备制造、新材料等创新领域，重点用于研发中心建设和产能扩张，助力企业提升核心竞争力。

加强投资者关系管理

北交所定位于服务创新型中小企业，申请上市公司表现出规模偏小、发展阶段偏早的特征。北交所以试点注册制为牵引，以信息披露为核心，要求发行人充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并配合开展现场检查、现场督导等方式，保障发行上市审核质效。同时，北交所积极畅通咨询沟通渠道、加强政策解读和培训交流、提升全流程信息公开水平，初步形成了精准包容创新型中小企业发展的特色。

北交所上市公司持续加强股东回报，投资者关系管理迈上新台阶。截至目前，已有11家公司发布现金分红方案，拟分红金额达3.28亿元。公司还进一步加大了股份回购力度，上半年，17家公司披露回购方案，超过近2年数量总和，拟回购股份上限超3500万股，回购金额超3.5亿元，大幅提振了市场信心。2021年度报告披露后，所有公司均举办了业绩说明会，董事长、总经理等亲自上阵答疑，超八成公司回复率达100%。超600家次机构参与35家北交所公司调研，较上年同期增长300%；公司主动适应线上交流新常态，通过多种互动形式加强与投资者的沟通与交流；积极参与“上市公司走近投资者”活动，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，提升信息透明度。

此外，作为国民经济和社会发展的生力军，中小企业是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑。半年报显示，北交所上市公司在促就业、惠民生方面发挥了积极作用，体现了上市公司的责任与担当。截至上半年，北交所上市公司已累计提供就业岗位超8万个，支付职工薪酬48.71亿元，同比增长17.63%。

(责编：赵竹青、陈键)

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