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大脑受伤后如何复原？ 蝾螈脑再生时空图谱问世

2022年09月06日08:47 | 来源：科技日报
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原标题：大脑受伤后如何复原？ 蝾螈脑再生时空图谱问世

　　9月2日，国际学术期刊《科学》刊登了由杭州华大生命科学研究院主导，联合3个国家的17家单位共同合作完成的研究成果——全球首个蝾螈脑再生时空图谱，揭秘蝾螈大脑自行恢复过程。

　　研究团队基于时空组学技术Stereo-seq，系统解析并比较了蝾螈脑发育和再生过程，找到了蝾螈脑再生过程中的关键神经干细胞亚群，描绘了此类干细胞亚群重构损伤神经元的过程。该成果有助于人类认知脑结构及其发育过程，为神经系统的再生医学研究和治疗提供新的方向。

　　据了解，此次研究使用人工培育的墨西哥钝口螈，具有强大的再生能力，不仅能够再生四肢、尾巴、眼睛、皮肤以及肝脏等器官，甚至还可以再生大脑，也因此被科学家们作为重要的模式生物来研究再生的相关难题。通过对比蝾螈脑发育和再生过程的神经元形成过程，科研人员发现两种过程高度相似，提示脑损伤可能诱导了蝾螈神经干细胞逆向转化，回到发育时期的年轻化状态，以启动再生过程。

　　“除了强大的再生能力外，蝾螈在进化上相较于其它硬骨鱼类更高等，与哺乳动物脑结构具有更高的相似度。同时，它的基因编码序列与人类极其相似，研究蝾螈脑再生的启动机制，发现其中的关键基因，或将为人类神经系统损伤或退行性疾病的修复提供重要指导。”论文共同通讯作者、杭州华大生命科学研究院顾颖博士表示。（洪恒飞 记者江耘）

(责编：赵竹青、陈键)
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