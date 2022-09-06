原标题：四部门将加快落实稳经济接续政策措施

5日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施。

中国人民银行副行长刘国强介绍，8月24日，国务院召开常务会议部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，在落实好稳经济一揽子政策的同时，再实施19项接续政策，形成组合效应，加力巩固经济恢复发展基础。8月31日，国务院常务会议部署充分释放政策效能，加快扩大有效需求等措施。

刘国强表示，按照国务院常务会议的部署安排，今年7月，人民银行支持开发银行、农业发展银行分别设立运营金融工具总共3000亿元，以补充重大项目资本金，同时指导两家银行做好项目对接工作。国家发展改革委牵头成立推进有效投资重要项目协调机制，筛选备选项目，加强用地、环评等要素保障，高效推进项目签约和资金投放。在各方面协力推动下，8月26日，3000亿元已全部完成投放，支持重大项目超过900个。下阶段，人民银行将实施好稳健的货币政策，加力巩固经济恢复发展基础，引导金融机构降低企业融资和个人信贷的成本。

“国务院常务会议提出再增加3000亿元以上的政策性开发性金融工具额度，同时要求依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，这是当前形势下扩大有效投资的重要举措。”国家发展改革委副秘书长杨荫凯表示，下一步，国家发展改革委将会同有关方面按照“资金跟着项目走”的要求，用好政策性开发性金融工具，继续发挥协调机制的作用，推动新增额度能够尽快落实落地。

针对依法用好5000多亿元专项债务结存限额，财政部部长助理欧文汉介绍，总的考虑是，通过发行新增专项债券，重点支持交通基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程以及新能源项目和新型基础设施项目建设。同时，财政部将积极研究适当扩大专项债券资金投向领域和扩大专项债券用作项目资本金的范围，更好发挥专项债券拉动有效投资的作用。

今年以来，外贸面临的风险挑战明显增多，稳外贸的压力加大。为此，在本轮稳经济一揽子政策接续政策措施中，提出了进一步稳定外贸发展的新政策。商务部部长助理李飞表示，目前跨境电商、市场采购贸易方式等外贸新业态新模式仍处在创新发展的窗口期。商务部将会同相关部门尽快出台支持跨境电商海外仓发展的政策，支持物流企业、跨境电商平台和大型跨境电商卖家等专业化主体建设海外仓。

与此同时，我国汽车特别是新能源汽车产业蓬勃发展，国际竞争力明显提升。1—7月，新能源汽车出口同比增长超过90%，成为外贸一大亮点。商务部将继续会同相关部门支持新能源汽车企业加快建设海外营销和售后服务网络，加大品牌宣传推广力度，研究拓宽出口运输渠道，通过中欧班列运输新能源汽车。

此外，商务部还将畅通外贸企业抓订单渠道，增强外贸企业汇率风险管理能力，出台针对性支持举措并做好实施工作，确保外贸企业尽快享受政策红利。（记者何亮）

(责编：赵竹青、陈键)

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