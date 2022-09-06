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工商银行：进一步加大对小微商户的信用贷款投放

2022年09月06日09:35 | 来源：人民网
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小微商户是国民经济的基础细胞，在繁荣经济、稳定就业、促进创新、便利群众生活等方面发挥重要作用。据了解，工商银行坚决贯彻落实国家强化金融支持小微企业发展的要求，持续扩大对个体工商户、新市民等微观主体金融覆盖，进一步加大了对小微商户的信用贷款投放，助力畅通国民经济循环。

工商银行相关负责人介绍，小微商户需求点多面广，工商银行聚焦客户所需，打破“信息孤岛”,挖掘商户交易、信用等信息，将大数据转换为普惠金融“源头活水”，为广大商户及时提供精准的信用贷款支持，有效助力稳大盘稳主体。

据悉，工商银行发挥数字普惠产品优势，以更安全、更高效的金融服务支持实体经济发展，以持续的金融支持帮助商户纾困解难。尤其是疫情防控期间，市民对生活物资需求旺盛，进货量波动明显，导致部分商户资金紧张。该行通过数字普惠服务，以“非接触”方式解决了众多商户资金流转问题，有效缓解商户进货、储备、排产等难题，间接保障居民供应。

此外，工商银行为贴近小微商户，与多家机构深化合作，运用前沿技术,在保障信息安全的前提下，引入多方数据，有效触达更多商户，满足多样化的融资需求，助力商户优化模式、升级服务，促进消费潜力释放，切实支持实体经济发展。

“下一步，我们将以‘精准、流畅、聪明’为引领，持续推进数字普惠新模式建设，开展‘普市井百业 惠烟火万千’商户贷专项营销活动，积极为商户提供融资、融智、融商的综合服务，持续支持广大小微商户经营发展，不断提升普惠金融服务的覆盖率、可得性、满意度。”该负责人说。

(责编：董童、李源)
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