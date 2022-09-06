原标题：交通银行用数字人民币“点亮”2022世界数字经济大会

2022世界数字经济大会暨第十二届智慧城市与智能经济博览会于9月2日至4日在宁波举办。大会支持单位交通银行作为参展银行，在1号数字经济综合馆现场设立了展厅，展示金融科技发展成果和数字金融应用场景。

作为交行为此次大会定制的“重头戏”，交行多措并举、全方位展示数字人民币的独特魅力，成为此次展会的一大亮点。

大会主论坛上，交行副行长郝成围绕“金融与科技——共享数字经济发展机遇”发表主题演讲，分享交行在推进产业链金融、数字人民币、科技金融、惠民就医、“可拆分”票据等领域的积极实践。郝成表示，站在转型发展的时代潮头，金融业特别是商业银行需要放眼未来、主动求变，立足服务“国之大者”，积极落实“三新一高”要求，全方位加快数字化转型，共享数字经济发展机遇。

大会期间，交行还举办了“数币，让生活更便捷”为主题的数字人民币高层论坛，聚焦数字人民币各类应用场景与创新方向，邀请政府领导、行业专家、企业高管共话数字人民币发展前沿和场景应用，探讨构建数字人民币生态圈。在2022信息消费高质量发展论坛上，交行还以数字人民币的科普和应用为主题，分享了数字人民币推广应用的最新成果。

交行联合大会组委会精心策划了“点亮智博会，助力智生活”“数币体验官”“1分购”“趣味盲盒”等活动，在打造一站式金融服务的同时，增加逛展观众的玩享趣味性，并为所有参展商发放“交行数字人民币红包”，让各方来宾真切感受数字人民币的便捷。

交行展厅不仅展示数字人民币最新成果，还设立了数字人民币体验专区。机器人咖啡亭、自助饮料机、自助咖啡机等都是交行为观众们“尝鲜”数字人民币悉心安排的场景。观众们可现场体验便利消费服务，真真切切地体验到数字人民币带来的安全及便利。一位正在使用数字人民币购买咖啡的参展商表示，现场开立数字人民币钱包以后获得了交行派发的红包福利，免费喝到了一杯香浓的咖啡，“使用数字人民币便捷又安全，希望越来越多的场景都能覆盖数字人民币，让大家都能享受到数字化成果。”

以“百年交行，金融报国”为主题，交行展区围绕“积极服务国家重大战略，服务人民美好生活”的使命担当，分“助企惠民”“政务金融”“科技金融”“惠民生活”四个板块，通过视频演播和互动操作，展示了交政通、电子亮证、惠民就医、普惠e贷、兴农e贷、交银科创、蕴通e链、惠民贷、交银跨境Easy金融等众多体现数字金融与实体经济和大众生活融合的金融产品与服务，全面展示了交行服务实体经济、支持经济建设、开展普惠金融、推进数字化赋能、打造财富管理品牌等领域的最新成果。

近年来，作为一家国有大型商业银行，交通银行积极对接国家战略方向和政策导向，聚焦金融服务“国之大者”，持续推进数字化新交行建设，加快自身业务结构转型和特色打造，不断提升服务实体经济的能力。

(责编：曹淼、李源)

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