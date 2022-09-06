原标题：“世界农业中心”正式揭牌

近日，“世界农业中心”在黑龙江省哈尔滨市正式揭牌，标志着中心的发展迈入了崭新的阶段。

揭牌仪式上，黑龙江省农业科学院原党组书记、院长、联合国粮农组织国际黑土研究院主席韩贵清介绍了“世界农业中心”的基本情况。韩院长表示，作为哈尔滨市地标性建筑，全球农业领域第一高楼，“世界农业中心”未来将坚持“四个面向”，为龙江农业振兴贡献力量。

中国农业国际合作促进会国际农业智库秘书长王琴芳宣读了贺信：“世界农业中心”立足黑龙江，放眼全球。国际农业智库作为大北农引入“世界农业中心”的国际性机构之一，旨在集合国内国际农业领域顶级专家、人才，分享中国农业成功经验，吸收国际农业优秀成果。

出席仪式的16位嘉宾共同为“世界农业中心”揭牌，“世界农业中心”（原国际农业科技创新中心）建成于2015年，筑49层、高216.8米，雄踞松花江北岸，冠绝黑龙江大地，是“一带一路”北方枢纽哈尔滨市地标性建筑。中心应黑龙江打造国际农业科技创新高地而生，是黑龙江省农业科学院贯彻落实省委省政府建设“八大经济区”和实施“十大工程”的重要举措。建成以来，中心以开放的胸怀、优质的服务、高端的设施为黑龙江汇集了大量国内外农业尖端资源，是黑龙江递向世界的一张靓丽名片。

黑龙江省农业科学院党组书记、院长刘娣讲到黑龙江农科院举全院之力斥资12亿元建成国际农业科技创新中心（现世界农业中心），目的就是要通过打造国际水平的农业平台，吸引国内外农业资源，展现出世界级农业平台的风采和影响力，也是为国家的大粮仓助力，为现代农业发展助力，并指出，“世界农业中心 ”以志创全球农业高地为宏愿，期待与诸位不懈奋斗，携手同行，共同推动中国农业走向世界。

大北农集团董事局主席邵根伙博士在致辞中表示，“世界农业中心”的揭牌，象征着黑龙江大农业正成为世界农业的中心，同时大北农全球总部正式落户“世界农业中心”，必将有力推动大北农事业在龙江的发展、在东北亚的发展、在全球的发展，全体大北农人将以此为契机再次兴起进军全球的大创业。我相信，以“世界农业中心”为支点，必将推动黑龙江打造全球农业人才高地、全球农业研发高地、全球农业金融高地，助力黑龙江全面振兴全方位振兴。

中国畜牧业协会会长李希荣表示，我国是农业大国，许多农产品产量都位居世界首位，同时我国也是一个农产品消费大国，所以我们有理由、有责任、有条件、有必要打造一个具有全球影响力的农业平台，李会长就“世界农业中心”未来如何培育和打造提出系统性建议，预祝中心能够发展得越来越好，为世界农业走向中国，中国农业走向世界作出应有的贡献。

中国国际跨国公司促进会特邀副会长王文华在讲话中称赞了大北农集团的家国情怀，对中国农业的责任感、使命感和勇于探索发展我国农业的举措，他表示，跨国会已经成立乡村振兴委员会和食品安全委员会，有责任有担当，联合多方，聚焦当今农业领域面临问题，为农业发展以及乡村振兴添砖加瓦。

中国农业大学原校长、中关村乡村振兴联盟理事长柯炳生对“世界农业中心”的揭牌表示祝贺 ，他表示，中心的建成对提高我国农业科研水平将发挥重大的作用，当前我国农业面临的问题与挑战，对在座的各位来说，是责任也是机遇，创新是第一动力，科技是最关键的一步，未来，希望在政府、科研人员、企业等多方的共同努力下，将“世界农业中心”打造成世界农业研究的高地。

中国工程院院士、沈阳农业大学教授陈温福表示，“世界农业中心”的揭牌成立合时、合事、合理，黑龙江有着广袤的黑土地，有农业研究和成果转化领域最高的农业大厦，相信在大家的共同努力下，一定能取得良好的成绩，相信在有家国情怀的大北农和实力强劲的黑龙江农科院的积极运作下，“世界农业中心”会打造得更好。

中国工程院院士、中国农业大学教授李德发发来视频祝贺，表示“世界农业中心”以打造世界农业科技创新高地为主要目标，其将成为保障我国粮食安全、推进农业现代化体系建设、构建农业新发展格局的一支重要力量。

(责编：董童、李源)

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