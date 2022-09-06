原标题：徕卡联合海信推出的第一台激光电视亮相2022德国IFA展

北京时间9月2日，因疫情阔别两年的欧洲最大规模的消费电子展IFA在德国“重启”。徕卡联合海信推出的4K超短焦激光电视Leica Cine 1正式亮相，这也是双方首次对外展示合作后的成果，吸引了诸多关注。

此前，海信与徕卡在德国慕尼黑正式签署技术合作协议，双方将基于海信多年来在激光显示领域的领先技术优势，以及徕卡在高质量光学镜头领域的研发专长，展开深入合作共同加速超短焦激光电视在全球市场的应用和普及。

激光电视是全球彩电产业由中国企业主导的显示技术，海信则拥有1800多项专利申请，尤其在4K激光电视图像处理和智能化技术等方面有着深厚技术积累。近年来，海信持续在国际市场推广激光电视技术。数据显示，今年前7个月，海信激光电视海外市场的销量已超过去年全年。

徕卡公司将与海信的合作作为布局激光电视新业务版图的重要举措。徕卡相关负责人表示，当前激光电视市场增长强劲，徕卡涉足该领域以探索更多的潜在机会并作为企业战略增长战略的一部分。而海信是全球最大的电视机制造商之一，也是激光电视领域的技术及市场领导者。它解决了行业成长期面临的4K激光电视图像处理等行业难题，将高清4k电影制作的潜力转化为令人惊叹的家庭影院体验，是理想的合作伙伴。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经