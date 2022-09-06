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首届“全国个体工商户服务月”活动在京启动

2022年09月06日15:11 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （记者孙博洋）记者从国家市场监管总局了解到，9月5日，市场监管总局等14个部门在京举办了以“送服务、办实事、促发展”为主题的首届“全国个体工商户服务月”启动仪式。

会上，市场监管总局党组书记、局长罗文表示，要认真分析当前的新形势新挑战，高度重视个体工商户发展所面临的困难和问题。要以服务月为契机，坚持问题导向，加强工作协同，务求工作实效。要继续落实已经出台的各项扶持政策，加强对执行效果的跟踪检查、督导评估。要突出降本减负，着力解决融资难融资贵问题，为个体工商户增加信贷支持。要优化服务供给，撬动市场力量为个体工商户提供专业化经营培训和就业对接服务，构建常态化援企稳岗帮扶机制。要加强监督管理，营造公平竞争市场环境，加强价格收费监管，确保政策红利传导落实。

罗文要求，各地市场监管部门要会同有关部门，精心组织，扎实开展服务月各项活动。要注重发挥行业协会桥梁纽带作用，广泛动员各界力量参与，营造良好氛围。要严格落实中央八项规定及其实施细则精神，简朴、高效、平稳开展服务月各项活动。要严格遵守疫情防控工作要求，确保不发生聚集性疫情。

据了解，在市场监管总局等14部门发布的《关于开展“全国个体工商户服务月”活动的通知》中要求，各相关部门要结合本地实际，从加大宣传力度，提高政策法规知晓度；广泛开展走访调研，了解政策落实情况；积极拓展融资方式，解决资金需求；积极主动服务，促进就业创业；落实税费减免政策，积极解决场地需求；提升登记注册便利度，深化质量帮扶；优化网络平台服务，引导个体工商户线上经营；发挥党建引领作用，推动个体工商户高质量发展等八个方面开展“服务月”活动。

在《“全国个体工商户服务月”主要活动》中显示，市场监管总局将围绕“便利准入、降低成本、党建引领、优化环境”开展活动。包括发挥登记注册职能作用，为个体工商户提供高效便捷的准入退出服务；开展涉企违规收费专项整治行动，切实减轻经营负担；党建引领个体工商户高质量发展；优化个体工商户经营环境，增强发展信心等。

(责编：郭思邈、吕骞)
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