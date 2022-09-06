人民网北京9月6日电 （记者任妍）9月6日，国家知识产权局举行9月例行新闻发布会。会上，国家知识产权局新闻发言人、知识产权保护司司长张志成发布了2021年全国知识产权保护社会满意度调查结果。调查显示，2021年全国知识产权保护社会满意度为80.61分（百分制），相较调查启动之初（2012年）和“十三五”初期（2016年）分别提高了16.92分和8.23分，得分创历史新高，连续两年迈过80分门槛，整体步入良好阶段。

2012—2021年全国（不含港澳台地区）知识产权保护社会满意度（国家知识产权局供图）

据悉，自2012年起，国家知识产权局连续十年组织开展知识产权保护社会满意度调查，以随机抽样方式面向全国31个省（自治区、直辖市）开展样本收集，调查对象涵盖知识产权权利人、专业人士和社会公众三类群体，评价体系包括：法律政策、执法保护、机制建设、意识培养、保护效果等5项一级指标、11项二级指标和31项三级指标。2021年知识产权保护满意度调查结果显示，全社会对法律政策一级指标的满意度最高，得分达到83.26分。全社会对执法保护的满意度得分从调查初期的58.45分大幅提高到2021年的80.95分，近九成的受访群体认为行政执法和司法保护效果进一步提升。

张志成表示，知识产权保护社会满意度“量”的提升清晰可见，显示出党领导下的知识产权保护工作取得的突出成绩，获得全社会更多认可，充分体现了我国知识产权保护工作“质”的转变。

(责编：郭思邈、吕骞)

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