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“2022中国企业500强”揭榜 营收总规模首破百万亿元

2022年09月06日19:02 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月6日电（记者王希）“2022中国企业500强”榜单6日出炉，入围企业在过去一年营业收入实现较快增长，营收总额首次突破百万亿元大关，达到102.48万亿元，较上年增长14.08%，为近10年来的最大涨幅。

　　这是记者在中国企业联合会、中国企业家协会6日举行的新闻发布会上了解到的信息。

　　中国企业联合会常务副会长兼理事长朱宏任在发布会上说，“2022中国企业500强”榜单入围门槛大幅提升，500强企业经营规模迈上新台阶，制造业企业快速发展，创新驱动发展继续增强，国际地位和影响力进一步巩固。

　　他表示，在百年变局叠加世纪疫情的特殊背景下，作为我国大企业典型代表的中国500强企业坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，在做强做优做大等方面取得了新进展。

　　今年500强榜单入围门槛为446.25亿元，较上年提高53.89亿元，国家电网、中国石油和中国石化位列前三名；500强企业中营收规模在1000亿元以上的企业数量增至244家，较上年净增22家，其中12家企业营收超过了1万亿元大关。

　　“2022中国企业500强”共实现归属母公司的净利润4.46万亿元，比上年500强增长9.63%；研发强度为1.81%，较上年提高0.04个百分点；入围企业行业结构持续调整，制造业企业数量增至256家，比上年增加7家。

　　“2022中国企业500强”榜单由中国企业联合会、中国企业家协会发布，至今已连续发布21年，生动记录了我国大企业不断发展壮大的轨迹。

(责编：袁勃、牛镛)
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