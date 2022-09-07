人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

十年来中国装备工业增加值年均增长8.2%

2022年09月07日06:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　今年以来，江苏造船企业通过开拓航运市场业务，加快新型产品的研发转型，实现提质增效。图为江苏省太仓港经济技术开发区一造船企业内，多艘船舶正在有序建造中。　
　　计海新摄（人民视觉）

　　新华社北京9月6日电　（记者张辛欣）工信部装备工业一司司长王卫明6日表示，我国装备工业产业规模持续扩张，2012至2021年，装备工业增加值年均增长8.2%，始终保持中高速。特别是今年以来，装备工业克服疫情影响率先回升，拉动制造业较快恢复。

　　王卫明是在工信部6日举行的“大力发展高端装备制造业”主题新闻发布会上作出上述表述的。

　　装备工业是大国制造的坚实支撑。十年来，我国装备工业产业规模持续扩张，产业结构持续优化。会上发布的数据显示，截至2021年底，装备工业规模以上企业达10.51万家，比2012年增长近45.30%；资产总额、营业收入、利润总额分别达到28.83、26.47和1.57万亿元，比2012年增长92.97%、47.76%、28.84%。2021年，装备工业中战略性新兴产业相关行业实现营业收入20万亿元，同比增长18.58%。

　　“十年来，我们以‘高档数控机床与基础制造装备’为抓手，持续补齐产业链供应链短板。工业母机行业已形成完整的产业体系，产业自主开发能力和可靠性水平显著提升。”王卫明说，目前已突破了全数字化高速高精运动控制、多轴联动等一批关键核心技术，国产高档数控系统实现从无到有，在国产机床中市场占有率提高到31.9%。

　　在工程机械领域，我国已形成22大类工程机械产品，工程机械国内市场满足率从2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘机、起重机、装载机等主要产品产量居全球第一。

　　王卫明说，我国装备制造业处在向中高端迈进的关键时期，对经济社会的支撑作用更加突出，但也存在产业基础薄弱、产业发展环境尚需改善等问题，产业链供应链稳定性需进一步提升。下一步，工信部将推动突破核心关键技术，强化产业基础，培育优质企业和产业集群，并将制定发布专项政策文件，加快推动装备工业数字化发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
紧急筹措资金物资 社会力量驰援泸定地震一线
　　人民网北京9月6日电 （记者王仁宏）9月5日12时52分，四川甘孜州泸定县发生6.8级地震，震源深度16千米；12时56分，四川雅安市石棉县发生4.2级地震，震源深度15千米。 一方有难，八方支援。…
工信部：十年来，我国装备制造业取得历史性成就
　　人民网北京9月6日电 （记者赵竹青）据工信微报公众号消息，工业和信息化部今日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第五场，主题是“大力发展高端装备制造业”。工业和信息化部装备工业一司司长王卫明介绍，十年来，装备制造业取得了历史性成就、发生了历史性变革。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部