今年以来，江苏造船企业通过开拓航运市场业务，加快新型产品的研发转型，实现提质增效。图为江苏省太仓港经济技术开发区一造船企业内，多艘船舶正在有序建造中。

计海新摄（人民视觉）

新华社北京9月6日电 （记者张辛欣）工信部装备工业一司司长王卫明6日表示，我国装备工业产业规模持续扩张，2012至2021年，装备工业增加值年均增长8.2%，始终保持中高速。特别是今年以来，装备工业克服疫情影响率先回升，拉动制造业较快恢复。

王卫明是在工信部6日举行的“大力发展高端装备制造业”主题新闻发布会上作出上述表述的。

装备工业是大国制造的坚实支撑。十年来，我国装备工业产业规模持续扩张，产业结构持续优化。会上发布的数据显示，截至2021年底，装备工业规模以上企业达10.51万家，比2012年增长近45.30%；资产总额、营业收入、利润总额分别达到28.83、26.47和1.57万亿元，比2012年增长92.97%、47.76%、28.84%。2021年，装备工业中战略性新兴产业相关行业实现营业收入20万亿元，同比增长18.58%。

“十年来，我们以‘高档数控机床与基础制造装备’为抓手，持续补齐产业链供应链短板。工业母机行业已形成完整的产业体系，产业自主开发能力和可靠性水平显著提升。”王卫明说，目前已突破了全数字化高速高精运动控制、多轴联动等一批关键核心技术，国产高档数控系统实现从无到有，在国产机床中市场占有率提高到31.9%。

在工程机械领域，我国已形成22大类工程机械产品，工程机械国内市场满足率从2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘机、起重机、装载机等主要产品产量居全球第一。

王卫明说，我国装备制造业处在向中高端迈进的关键时期，对经济社会的支撑作用更加突出，但也存在产业基础薄弱、产业发展环境尚需改善等问题，产业链供应链稳定性需进一步提升。下一步，工信部将推动突破核心关键技术，强化产业基础，培育优质企业和产业集群，并将制定发布专项政策文件，加快推动装备工业数字化发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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