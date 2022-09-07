本报北京9月6日电 （记者刘志强）国务院国有企业改革领导小组办公室近日召开巩固深化国企改革三年行动、补短板强弱项专题推进会，提出下一步要重点围绕五大类任务补短板强弱项。

聚焦权责清晰，完善公司治理。提升前置事项清单在不同层级、不同类型企业的精准性。以发挥董事会投资决策、防范风险作用为重点，分批分类落实职权。对具备条件的子企业，特别是重要子企业，按照“定战略、作决策、防风险”的要求，可优先考虑加快落实重大投资决策权和重大财务事项管理权。推动集团管控内容方式调整优化与落实董事会职权有机衔接。着力提升外部董事履职能力素质。

聚焦普遍激活，健全三项制度。巩固“总部机关化”专项治理成果，坚决避免反弹回潮。用好任期制和契约化考核结果，做到刚性兑现。巩固深化管理人员竞争上岗，有序推动末等调整和不胜任退出更普遍落实。提高中长期激励的覆盖面、灵活性和匹配度，结合本单位实际，更有创新性、更加灵活地运用各种激励政策和工具，使政策更多惠及骨干人员，强化对科技创新人才的精准激励。

聚焦核心竞争力，推进专业化整合。继续大力推动资源向主业企业、优势企业、“链长”企业集中，鼓励更多企业和地区形成“一业一企、一企一业”新格局，实现业务板块清晰，“小散弱”问题基本清零。主动挖掘央企之间、央地之间跨企业、跨层级、跨区域的整合空间，在更广范围促进资源优化配置。强化整合后的深度融合，充分释放一体化运作红利。

聚焦示范引领，推进上市公司相关改革任务。以股权结构优化促进治理机制完善，加大对上市公司的授权放权力度，推动上市公司成为市场化经营机制的先锋表率，继续推动混改企业深度转换经营机制。

聚焦提升监管效能，优化国资监管。强化各级国资监管机构上下联动，普遍推进企业内部监督协同，加快推进党内监督为主导，纪检监察、巡视巡察、财务、内审、违规追责等各类监督手段统筹协调、资源共享的“大监督”模式。

《 人民日报 》（ 2022年09月07日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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