本报北京9月6日电 （记者刘峰、吕莉）为进一步推动宁夏回族自治区葡萄酒、枸杞、牛奶、肉牛、滩羊、冷凉蔬菜“六特”产业高质量发展，持续擦亮特色农产品品牌，9月6日至9日，宁夏品质中国行（北京站）特色农产品推介会在北京举行，来自宁夏的100多家涉农企业参展，涉及葡萄酒、枸杞等50多个种类。

宁夏拥有丰富的生物资源，素有“塞上江南”之称，是我国重要的商品粮生产基地、黄金奶源基地，还成功获批建设国家农业绿色发展先行区、国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区。据介绍，宁夏已先后成功举办宁夏品质中国行（广州站）、宁夏品质中国行（福州站）活动，有20多家涉农企业达成合作框架协议，涉及80个项目，签约金额达55.07亿元。

《 人民日报 》（ 2022年09月07日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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