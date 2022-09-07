刘志强

巩固经济回升向好势头，有效应对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，需要广大企业接续努力、积极作为，需要各地区各部门坚决贯彻落实党中央决策部署，发挥好企业和企业家的能动性

不久前召开的中央政治局会议提出，“要发挥企业和企业家能动性，营造好的政策和制度环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。”

今年前6月，全国新设市场主体同比增长4.3%，截至6月底，市场主体规模突破1.6亿户；前7月，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%，制造业投资增长9.9%，高技术产业投资增长20.2%……今年以来，面对复杂严峻的国际环境和疫情散发多发的不利局面，我国广大企业顶住压力、奋力攻坚，为稳增长、促就业、惠民生作出了重要贡献。

企业作为市场主体，是经济的力量载体，在国家发展中发挥着十分重要的作用。当前，我国经济运行延续恢复发展态势，但恢复基础并不牢固。巩固经济回升向好势头，有效应对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，需要广大企业接续努力、积极作为，需要各地区各部门坚决贯彻落实党中央决策部署，发挥好企业和企业家的能动性。

发挥能动性，广大企业面临着宝贵机遇、广阔空间。近年来，新一轮科技革命和产业变革正加速演进，我国在5G、高铁、新能源汽车等不少领域已经实现从跟跑向并跑领跑的转变。中国市场的巨大需求，也为产品和服务创新提供了足够宽广的舞台。企业一旦研发推出有竞争力的创新产品，市场会以波澜壮阔的交易生成进行回应。

事实就摆在眼前：今年上半年，满足户外休闲需求的露营天幕、便携桌椅床，借助北京冬奥会契机热销的滑雪装备，适应绿色消费需求的节能中央空调、节能冷柜、节能热水器等产品均广受市场青睐，有的产品销量同比增幅甚至超过300%。这说明，供需两端的机遇，并不会因为局部冲击、短期影响“失色”，而是会长时间地伴随我们，等待着那些敢闯敢试、善于创新的企业。

发挥能动性，基础在于引导企业坚定对自身发展、对中国经济的信心。信心比黄金更重要。企业对经济走势的判断，对发展未来的预期，直接影响当下的投资经营决策。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，这是企业的信心所依，各地区各部门要积极引导企业认识有利条件、把握市场机遇。与此同时，针对企业遇到的共性问题和个性困难，有关地区和部门也应及时了解、深入研判、积极响应。今年以来，工信等部门建立重点产业和外贸企业白名单，交通等部门做好物流保通保畅工作，财税金融等部门为企业减税降费、提供融资便利，一些地方召开政企对接会、恳谈会，为不少企业纾了困、解了难。有关部门伸出的援手，不仅会解企业一时之困，也会让企业真切感到暖心、长久增强信心。

发挥企业和企业家能动性，关键要营造好的政策和制度环境。这十年，一系列保护支持市场主体的政策措施相继落地，推动企业活力迸发、竞相发展。在当前经济下行压力较大、个别企业存在“避险情绪”的情况下，我们尤其要在体制机制建设上下功夫，鼓励和引导更多企业敢干敢闯敢投。比如，要优化营商环境，通过依法保护企业家合法权益、加强知识产权保护、构建亲清政商关系等措施，让企业家安心搞经营、聚力谋发展。又如，要深化国有企业改革，通过建立健全改革创新容错机制，为担当者担当、为干事者撑腰，让企业负责人放开手脚、施展拳脚。体制机制完善了，顾虑和束缚减少了，企业和企业家的能动性才能更好发挥。

7月份，企业生产经营活动预期指数为52%，服务业业务活动预期指数为58.8%……一系列指标证明，中国经济正持续恢复，企业信心正普遍回升。稳定预期、坚定信心、积极作为，中国企业必将在经历风雨洗礼后迎来更大发展。

《 人民日报 》（ 2022年09月07日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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