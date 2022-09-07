欧阳洁

采取更精准有效的措施降低消费信贷成本，释放消费潜力，助推消费升级，激发消费意愿

近日，国务院常务会议提出，完善市场化利率形成和传导机制，发挥贷款市场报价利率指导作用，支持信贷有效需求回升，推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。

消费是我国经济增长的第一引擎。今年上半年，受疫情等因素影响，社会消费品零售总额同比下降0.7%，7月份以来，随着居民收入稳定增长，疫情防控取得积极成效，消费逐步恢复回暖。7月，社会消费品零售总额同比增长2.7%，环比增长0.27%。消费信贷是鼓励消费、促进消费市场活跃的重要工具，要采取更精准有效的措施降低消费信贷成本，释放消费潜力，助推消费升级，激发消费意愿。

今年以来，相关部门采取多项措施促进消费信贷成本下行。最近公布的1年期和5年期贷款市场报价利率均下调，在贷款基准利率下调的背景下，市场整体融资成本下行，消费信贷市场利率也会有所下降。此外，相关部门进一步规范信用卡业务，要求金融机构科学合理确定信用卡息费水平，合理应用新技术、新渠道、新模式不断优化信用卡服务功能，丰富产品供给，持续有效降低信用卡各种使用成本。

降低消费贷款成本的空间还有多大？从消费者来看是使用资金的成本，而在金融机构来看，贷款成本和机构经营水平高低相关。金融机构获取资金能力越强、金融科技水平越高，就越能有效控制风险，降低资金成本，为消费者减息降费创造空间。现在不少金融机构借助科技力量精进模型和算法，能深入场景，快速精准获客，迅速刻画出消费者的信用状况和借贷习惯，推送便捷的消费信贷产品。科技的确能给产品插上“翅膀”，但在“快”与“慢”之间，还需要掌握好度，严格审贷标准，将合适的产品介绍给合适的消费者，提升产品的透明度，有效控制风险，推动消费贷款定价更加合理化、透明化，才能真正激发理性消费需求、切实降低贷款成本。

当然，消费信贷是一把双刃剑，消费者在借贷时，要理性考虑自身借款需求，选择合规的金融机构。现在不少平台频频植入信用消费贷款广告，容易诱导消费者无意中确认申请，这时消费者要审慎考虑自身的真实消费和借款需求，量入为出，不要超过自身还款能力，更不宜在多个机构和平台多头借款。只有市场主体、消费者都能审慎借款，及时还贷，才能降低市场风险，促进消费贷款成本下降。

发放消费券、开展集中促销、延续实施新能源汽车免征车购税……为稳定扩大消费，各方出台促进消费扩容提质的政策措施，客观上为开展消费贷款拓宽了应用场景，金融机构应考虑突破传统模式，为真实消费需求提供更多金融助力。可以期待，随着各项促消费措施出台，金融机构积极参与，消费贷款成本将会逐步下降，定能充分释放居民消费潜力，增强居民消费信心。

《 人民日报 》（ 2022年09月07日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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