原标题：平安人寿亲子嘉年华：用户服务升级，守护孩子成长

夏末秋初，新的秋季学年即将到来，教育部下发的2022“新课标”政策也将正式实施。此次“新课标”改革主要聚焦在注重培育学生终身发展和适应社会发展所需要的核心素养。同时，《中国儿童发展纲要(2021-2030年)》也明确指出儿童在健康、安全、教育、福利、家庭、环境、法律保护等领域的权利要进一步实现。

一直以来，平安人寿始终关注少年儿童的成长，做儿童成长的引路人、儿童权益的守护人、儿童未来的筑梦人。为促进儿童健康成长、全面发展，平安人寿为迎接开学季，全新上线“平安亲子嘉年华”活动，提供了丰富的互动场景，用专业的内容、炫酷的形式和贴心的服务，引导大人陪伴孩子一起体验、学习和成长，增进亲子感情。截至8月31日，活动整体客户参与量达94万人。

据了解，此次“平安亲子嘉年华”活动通过“三重创新”确保活动效能，用心、用情、用力提升用户体验，为客户送去贴心服务。

创新一：联动权威机构，助力儿童健康成长

家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师。儿童的健康茁壮成长，离不开家庭的细心呵护，同时也需要更为专业的指导。为此，平安人寿亲子嘉年华特意联合中国少年儿童新闻出版总社和安全义工联等专业机构进行合作，旨在汇聚行业权威力量，以专业知识服务用户，共同托举儿童美好未来。

在活动主页，平安亲子嘉年华上线了同孩子健康、安全、成长等密切相关的主题课程，例如“二类疫苗为什么必须打”“如何解决儿童心理问题”“掌握AED急救常识”等，内容丰富且实用，可供家长在线学习。同时，活动还匹配了专业的测评工具，让家长自评自纠，扩充知识储备，助力每一位家长成为合格的“成长守护官”。

据悉，此次活动还有望从线上走到线下。平安人寿将聚焦健康、成长、安全等方面，在不同城市举办健康讲座、急救培训、教育沙龙等活动，与家长面对面交流沟通，为用户带来更多贴心实用的活动，更好地服务客户。

创新性地引入权威机构助力，不仅能提升平安人寿的服务质量，也将便于用户借助专业的力量，更好地守护孩子成长。

创新二：搭建炫酷舞台，守护儿童自信笑容

儿童是国家的未来、民族的希望。在2022“新课标”的指引下，更应坚持德智体美劳“五育并举”，促进儿童全面发展。

在此次活动中，为帮助儿童树立自信心、激发上进心，平安人寿在线搭建了炫酷的“元宇宙舞台”，鼓励小朋友上传才艺展示视频，展现自我。不论是唱歌、跳舞，还是绘画、朗诵，在嘉年华中，小朋友都能找到与自身兴趣爱好相匹配的舞台。参加才艺展示的小朋友还有可能获得参演平安成长守护公益片的机会。

值得一提的是，平安人寿紧跟当下技术潮流，解锁元宇宙场景，并创新性地引入了虚拟角色模拟、做任务攒积分等新奇玩法，在激发好奇心、提升参与感的同时，将美育教育无形融入到孩子生活当中，助力儿童全面成长。

再小的梦想都值得被守护，平安人寿所搭建的炫酷舞台也将成为儿童成长之路上的重要回忆。

创新三：解锁成长福利，回馈平安新老用户

幼苗成长为大树，不仅需要来自家庭的甘霖，更离不开全社会提供的土壤。在平安人寿亲子嘉年华活动中，家长与孩子除了可以凭借自己的才艺和力量解锁钥匙、积攒积分、兑换奖品之外，还能收获由中国少年儿童新闻出版总社颁发的公益证书，让孩子切身体验一次从无到有、积少成多的成就感。

同时，宝妈宝爸也可在线学习儿童成长课程，积攒积分，兑换惊喜礼品，还能了解平安人寿少儿守护相关的热门保险产品，用实力为每一个孩子的成长带来满满守护。

此次亲子嘉年华活动通过三重创新升级，守护儿童成长，提升客户体验，打造有温度的金融服务。未来，平安人寿还将继续坚持以客户为中心，立足客户需求，提供“省心、省时、省钱”的一站式金融保险服务体验，用爱与责任守护千家万户。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经