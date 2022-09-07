原标题：重庆两江新区携手新华三集团共树智慧城市建设典范

在近日举行的2022中国国际智能产业博览会（以下简称“智博会”）上，两江新区展区成为最受行业关注的人气“顶流”。聚焦“智慧城市”年度主题，两江新区精心设置“生活智惠”“城市智治”“产业智兴”三大展区，全方位展示两江新区坚持以大数据智能化为引领，推动数字产业化、产业数字化，建设高质量发展引领区、高品质生活示范区成效。

值得一提的是，在众多亮点之中，由重庆两江新区携手紫光股份旗下新华三集团共同打造的“城市大脑”最新成果，集形象展示、运行调度、决策指挥为一体，在数字孪生技术的加持下，震撼呈现了一座真正可感知、会思考、有温度的智慧之城。

全新“云”上智慧体验，一屏看懂智慧未来生活

数字时代，城市作为人类文明和发展的重要载体，也将成为数字赋能的主要舞台，承载着人们对美好生活的无限向往。迈入第二个十年，开放平台能级不断提升的重庆两江新区，紧扣打造内陆开放门户、建设重庆智慧之城“两大”定位，正加快拓展智慧之城全域应用、夯实智慧之城产业基础、激发智慧之城创新动能，让市民更好共享智能化发展成果。

本次在智博会上亮相的两江新区“城市大脑”便是其智慧城市发展的重要缩影之一。两江新区“城市大脑”依托“云联数算用”全要素基础能力，以数据融合和业务场景赋能协同为牵引，能够实现智慧之城成果可看、智慧成果切实可用、城市管理“一屏统览、一网统管”等目标。

为更加直观地展示两江新区“智慧之城”靓丽形象，在智博会展区，两江新区“城市大脑”特别运用数字孪生技术，完成了1200平方公里地理信息模型，搭建了经济运行、产业发展、科技创新、开放门户、营商环境、民生共享、绿色发展、基层治理、城市管理、生态监测、城市安全等12类场景，一屏展示两江新区建设成效、实时感知城市运行态势、实现应急调度指挥。

共建“城市大脑”，共树智慧城市建设价值蓝本

早在2020年，两江新区提出要打造智慧城市样板之际，新华三集团便是重要的参与者和建设者。一方面，新华三以数字之力推动两江新区完善城市大脑标准规范的建设，另一方面，新华三参与构建两江新区城市大脑城市驾驶舱应用系统及应用支撑系统，建设应急管理综合应用平台和数字孪生信息开发引擎系统等，最终实现“一屏统览、一网统管”的城市精细化管理目标。

为加快推进两江新区智慧城市建设步伐，新华三集团为两江新区城市大脑（一期）的建设“量体裁衣”，通过一座城一个解决方案的定制化原则，在城市现阶段信息化建设的基础上，助力两江新区进一步夯实全区数据底座，孵化覆盖智慧城市重点业务主题的多个专题场景。可以说，从设计、策划、实施、宣传推广，新华三全程参与和见证了两江新区城市大脑的诞生和发展，携手两江新区共同打造了集城市管理、决策指挥、形象展示等多中心一体、线上线下合一的智慧城市窗口，成为我国智慧城市行业可复制、可借鉴参考的价值蓝本。

随着数字经济的蓬勃发展，智慧城市的建设如雨后春笋般涌现。作为数字化解决方案领导者，新华三集团将坚持以“云智原生”战略为指引，依托紫光云与智能事业群的全面数字化能力，推进“数字大脑”实践落地，全面赋能智慧城市建设，创造人人悦享的美好生活。

(责编：董童、李源)

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