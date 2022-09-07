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鼻喷式中和抗体药实验证明可防奥密克戎感染

2022年09月07日09:09 | 来源：科技日报
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原标题：鼻喷式中和抗体药实验证明可防奥密克戎感染

　　喷一喷，有效预防新冠病毒感染。6日，重庆医科大学发布消息，由该校黄爱龙教授/金艾顺教授团队牵头的研究，发现了对新冠奥密克戎变异株具有强效中和活性的抗体58G6，并证明了滴鼻给药方式阻断奥密克戎变异株复制的有效性。相关论文近日发表于期刊《信号转导与靶向治疗》上。

　　“新冠病毒每变异一次，全球众多科研机构研发的中和抗体就失效一批，特别是奥密克戎具有更多突变位点，原来有效的中和抗体幸存下来的也不多了。很幸运，我们筛选出的58G6中和抗体仍然保持有效中和活性。”金艾顺介绍，他们和武汉病毒研究所团队共同鉴定出的抗体58G6，单独使用就能对阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔、奥密克戎等多种受关注的新冠病毒突变体的假病毒表现出强效中和能力，显示其具有广谱中和活性。

　　研究人员通过滴鼻给药的方式，检验此抗体在仓鼠体内的中和效力。结果表明，很低浓度（2毫克/公斤）的58G6鼻腔给药，就可以有效预防仓鼠感染奥密克戎活病毒。

　　目前在美国纽约发现的BA.2亚突变毒株BA.2.12.1以及在南非发现的BA.4和BA.5等变异株正快速蔓延。这3种变异株中，同样存在德尔塔的关键突变L452——正是该变异位点使德尔塔具有了传播优势。研究发现，58G6抗体对BA.1+L452R同样非常有效。

　　黄爱龙介绍，目前由该校主导研发的新冠病毒中和抗体鼻喷药物（预防用）已经完成全部临床前研究资料的准备，近日已提交国家药监局新药评审中心。（记者雍黎）

(责编：赵竹青、吕骞)
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