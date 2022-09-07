刘 垠

原标题：稳经济促发展 科技创新带来不竭动力

国家统计局8月31日公布的数据显示，2021年我国经济发展新动能指数为598.8，比上年增长35.4%，以新产业、新业态、新模式为主要内容的新动能实现稳步成长，经济活力不断提升，创新能力进一步增强。

来自科技部新一代人工智能发展研究中心的数据显示，2021年，我国人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业超过3000家。随着互联网、大数据、人工智能等产业不断壮大，数字经济加速与实体经济融合、渗透，为经济增长注入新动能。

人工智能赋能实体经济

8月12日，科技部等6部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》。

3天后，科技部启动支持建设新一代人工智能示范应用场景，发布了智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂等首批支持的10大应用场景。一方面，此举意在加快人工智能的科研成果落地应用，创造经济社会效益；另一方面，通过人工智能场景创新，以实际应用牵引技术研发攻关。

“建设人工智能示范应用场景，对稳经济有重要作用，更是推动我国经济向创新驱动转型发展，实现高质量发展的重要举措。”科技部战略规划司副司长邢怀滨接受科技日报记者采访时说，通过重点支持、加快推进，带动产业链协同创新、拉动投资、促进就业，培育形成新的经济增长点。

在助力稳经济促发展方面，科技部聚焦“四个面向”加快推动国家重大科技任务实施，积极探索重大任务实施“揭榜挂帅”“赛马”制，对前沿探索项目实行首席科学家负责制，加快形成一批具有战略性、关键性、对经济发展有重大牵引和带动作用的科技成果。

成果转化按下快进键

今年以来，科技部深入贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施和接续政策措施的部署安排，新冠肺炎疫情科研攻关取得重要进展，科技政策加快扎实落地，重大科技任务深入实施，创新创业创造活力充分激发，重大科技成果不断涌现，为扎实稳住经济大盘、构建新发展格局、推动高质量发展提供了有力有效支撑。

来自科技部的数据显示，1—7月，国家科技成果转化基金投资20.29亿元，带动社会资本投资194.83亿元。截至7月31日，全国共登记技术合同34.69万项，技术合同成交金额2.04万亿元，同比分别增长26.06%、33.84%。

数字的背后，离不开一系列政策红利的加持，如加快完善科技成果转移转化体系，大幅增加科技人员成果转化的激励力度，全面下放科技成果的使用权、处置权和收益权，开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点等。

不仅如此，科技部还加快推进12家国家科技成果转移转化示范区建设，实施国家科技计划成果路演、高校成果赋能创业等6项行动，助力重大科技项目成果更快、更好落地。

说到科研成果的应用，就不得不说到我国坚持多条技术路线并行，稳步提升常态化疫情防控能力交出的成绩单。比如，我国主导制定全球首个新冠病毒核酸检测国际标准，持续开展呼气、光谱质谱等新型检测技术研发；42款疫苗进入临床试验，17款在境外获批开展Ⅲ期临床试验，灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗等9款疫苗获批附条件上市或紧急使用，3款疫苗纳入世界卫生组织紧急使用清单；多款国产新冠药物获批上市，中和抗体安巴韦和罗米司韦单抗联合疗法在国内获批上市……

高新区亮出高质量“底色”

近期，国务院批复建设长春、哈大齐国家自主创新示范区，信阳、克拉玛依、遵义、滁州4家省级高新区升级为国家高新区，至此，国家自主创新示范区和国家高新区总数分别达到23家、173家。

“国家高新区总体运行平稳，经济体量继续保持增长，表现出较强发展韧性，有力支撑地方经济平稳运行和高质量发展。”科技部火炬中心主任贾敬敦说，1—7月，173家国家高新区实现工业生产总值17.5万亿元，同比增长8.1%；营业收入27.4万亿元，同比增长7.1%；出口总额2.8万亿元，同比增长8.6%；固定资产投资（不含农户）3.1万亿元，同比增长10.1%。

国家高新区迎难而上，在深入推进稳增长稳市场主体、保就业促创业方面亮出了高质量“底色”。

为充分发挥国家高新区、国家科技计划项目和创新基地平台依托单位的引领作用，科技部联合6部门鼓励各类创新主体开发和落实科研助理岗位。截至8月31日，科研助理岗位共吸纳17.9万人就业，其中，2022届高校毕业生超15万人。

针对力促科技、产业、金融深度融合，科技部还促进研发单位和金融机构对接、项目成果和资本市场对接，加快形成新的经济增长点，为支撑扎实稳住经济提供新动力。此外，国家重点研发计划定向支持中央企业科技创新，首次单列预算支持科技型中小企业研发。

截至7月31日，2022年科创板上市企业新增64家，累计达到442家，首发募集资金超6438亿元，总市值近5.7万亿元。截至7月底，科技型中小企业贷款余额14880亿元，比年初新增2092亿元；高新技术企业贷款余额108563亿元，比年初新增13876亿元。

记者了解到，下一步，科技部将深入实施创新驱动发展战略，狠抓科技政策扎实落地，在科技自立自强上取得更大进展，催生更多新技术新产业，力争开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势，为稳住经济、促进高质量发展提供坚实保障。

(责编：赵竹青、吕骞)

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