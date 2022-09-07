刘 艳

原标题：工信部：“国之重器”十年成就不负众望

“大国重器”亮点纷呈，创新成果世界瞩目。

9月6日上午，工业和信息化部举行新闻发布会，介绍党的十八大以来推动装备制造业优化升级，加快新能源汽车、工业母机、医疗装备、农机装备、船舶与海洋工程装备、电力装备等产业高质量发展情况。

C919试飞、“蛟龙”潜海、双龙探极、“嫦娥”揽月；百万千瓦水轮发电机组白鹤滩水电站顺利投产；“华龙一号”三代核电机组全面建成投运并实现“走出去”；“深海一号”和国产首套深海油气水下生产系统投产采气；新能源汽车动力电池技术和产业规模全球领先；卧式双五轴镜像铣机床、8万吨模锻压力机实现突破；16米级超大直径盾构机等工程机械交付应用；大马力无人拖拉机、六行采棉机等农机装备成功研制；骨科手术机器人、第三代人工心脏等医疗装备达到国际先进水平……

工业和信息化部装备工业一司司长王卫明表示，装备制造业是国之重器，是实体经济的重要组成部分。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视装备制造业发展，我国装备制造业取得了历史性成就，获得了产业规模与结构的双向提升。

据工业和信息化部数据，2012年—2021年，我国装备工业增加值年均增长8.2%，至2021年底，装备工业规模以上企业达10.51万家，比2012年增长近45.30%；2021年，装备工业中战略性新兴产业相关行业实现营业收入20万亿元，同比增长18.58%。

工业母机是工业现代化的基石，中国起步虽早，但与发达国家相比仍有距离，当前，行业整体能力如何？

王卫明说：“目前已形成完整的产业体系，整体处于世界第二梯队，为国防安全和制造强国建设提供了有力支撑。”

王卫明介绍，我国以“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项为抓手，组织开展创新攻关和推广应用，持续补齐产业链供应链短板，工业母机取得重大突破。

十多年来，我国工业母机产业自主开发能力和技术水平显著提升，突破了全数字化高速高精运动控制、多轴联动等一批关键核心技术。

在产业配套体系方面，国产高档数控系统实现从无到有，国产机床市场占有率由不足1%提高到31.9%，五轴摆角铣头等功能部件市场占有率由不足10%提升至30%以上，数字化刀具市场占有率由不足10%发展到45%；在满足国内重点行业对制造装备基本需求方面，飞机结构件生产装备实现自主可控，航空发动机涡轮盘、叶片等制造装备从无到有，汽车冲压生产线国内和全球新增市场占有率分别达到80%和40%，发电设备制造领域实现了由进口为主到走向出口的转变。

王卫明坦言，整体看，我国装备制造业处在向中高端迈进的关键时期，对经济社会的支撑作用更加突出，但尚有产业基础薄弱、产业链供应链存在断链风险、产业发展环境需继续改善等问题待进一步解决。

王卫明强调，装备制造业是为国民经济发展提供技术装备的基础性产业，其数字化转型是牢牢掌握装备制造主导权、开辟数字经济发展新赛道的必然选择，是支撑经济社会数字化转型、加快建设制造强国和数字中国的迫切要求。全方位、宽领域、多层次推动装备数字化发展已刻不容缓。

据了解，工业和信息化部将制定发布专项政策文件，加快推动装备数字化发展。

(责编：赵竹青、吕骞)

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