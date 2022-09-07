原标题：专家提醒防范次生灾害

四川甘孜州泸定县发生6.8级地震后，当地的情况牵动人心。9月6日，科技日报记者从中国地震局了解到，中国地震局已派出160余人现场工作队，开展地震监测、烈度评定、震害调查、震情跟踪、科普宣传等工作，并协助和指导地方政府做好应急处置工作。专家提醒，此次地震震中泸定县地处青藏高原东部边缘，高山峡谷地貌形态突出，地形变化差异大，而地震震区也多位于高山峡谷，要注意防范和应对地震次生灾害。

中国地震灾害防御中心副主任、研究员吴健指出，本次地震的震中位于地震区划图的8度至9度地区，属于高烈度区。本次地震震级较大，震区多为高山峡谷，叠加强烈的地震动地形效应等不利因素，震中附近的农村地区，尤其是位于陡坡和山谷地区的农民自建房屋，可能出现较为严重的倒塌，造成一定人员伤亡。

同时，地震诱发的严重地震滑坡、崩塌等地震地质灾害也为应急救援带来不小挑战。吴健表示，震中附近地区高山峡谷地形是地质灾害高发地区，也是造成较严重的人员伤亡和基础设施破坏的重要原因。由于滑坡、崩塌的发生可能具有一定的滞后性，如降雨可能引发泥石流，现场应急救援人员要高度警惕，确保自身安全。

中国灾害防御协会副秘书长、灾害科普委员会主任邹文卫分析，易发生地震次生灾害的区域主要有两大类：第一类是在山崖旁边、冲积扇地区、山大沟深处、大江大河堤岸处、平坦的湖边及岸边，这些地方在地震时容易产生滑坡、崩塌、地陷、地裂、不均匀沉降、堰塞湖、泥石流等次生灾害。第二类是软弱土、液化土地区，条状突出的山嘴，高耸孤立的山丘，陡坡、陡坎，河岸和边坡的边缘，结构性裂缝地段，以及成因和岩性不均匀的土层（含古河道、疏松的断层破碎带、暗埋的塘滨沟谷）等，这些地方在地震时容易产生地表塌陷、沙土液化、错动和裂缝等次生灾害。

如遇到地震或者震后发生次生灾害，邹文卫提醒，要迅速环顾四周，向较为安全的地段撤离。具体来说，要根据不同的野外环境，采取以下措施：

以岩石为主的山体可能引发山崩和滚石，要沿着与岩石滚动方向相垂直的方向跑，切不可顺着滚石方向跑；也可躲在结实的障碍物下，或蹲在地沟、坎下。注意一定要保护好头部。

以沙土为主的山体可能引发滑坡，要尽量躲开山体陡峭或沟谷之处，向地势平缓处转移。

如果在水边，要赶紧向地势较高的安全地方转移，以防地震造成上游水库溃坝形成的洪水。如在湖边或水库等大面积水泊附近，地震时也要迅速转移远离水边，以防地震引发的山崩滑坡涌入水库，造成水体涌动形成的涌浪。

(责编：赵竹青、吕骞)

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