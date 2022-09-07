为响应国家“深化产教融合和校企合作”号召，近年来，各行业陆续开启企校合作、企校融合的新型创新合作模式。近日，在由杭州市电子商务协会联合电商中国举办的“2022中国（杭州）国际电子商务博览会领袖峰会暨‘数智合一·产业赋能’峰会暨杭州市电子商务协会会员大会”上，杭州米络星科技（集团）有限公司、浙江商业职业技术学院电子商务学院等荣获“产学研合作模范企业”称号。

据了解，随着国内电商行业的发展，专业技术技能型人才的需求激增。对此，各级政府及各行业机构积极响应国家“深化产教融合和校企合作”的号召，多方发力、多措并举，力图促进校企融合、课岗对接，提升人才培养质量，提升人才就业精准对接。

米络星集团相关负责人介绍，集团近年来不仅与浙江纺织服装职业技术学院共建直播学院，与武汉晴川学院、浙江纺织服装学院等高校共建直播基地，更相继与浙江横店影视职业学院、浙江职业经济技术学院等高校联合打造紧密型产教融合实训基地、数字化零售产教融合实训基地、研究生联合培养实践基地和就业创业见习基地，促进校企供需精准对接、师资共建、人才共育，为电商产业发展注入动能与活力。

“我们长期关注广大青年学子发展，通过旗下KK直播为青年学子们搭建起与高校、社会沟通的桥梁。”该负责人指出，KK直播近年来每年高招季、毕业季都会与多家权威媒体合作，推出系列直播内容为广大高考考生提供招生政策咨询直播服务，同时还会联动央国企和民企搭建人才与企业之间供需精准对接平台，帮助广大学子将个人职业规划与人力资源市场需求进行合理匹配，已收获累计超1亿在线观看量。“今后我们将持续发挥校企双方资源最大效应，进一步推动企业与高校的深度融合，实现共建共享和共同发展，培育出更多具有创新精神和实践能力的专业化人才。”该负责人表示。

(责编：董童、李源)

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