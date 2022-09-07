人民网北京9月7日电 （记者孙博洋）7日，市场监管总局围绕“遏制过度包装‘天价’月饼，倡导绿色理性消费”主题，召开2022年第三季度例行新闻发布会。会上，市场监管总局相关负责人就治理“天价”月饼措施、成果等相关情况进行了回应。

今年5月24日，市场监管总局发布《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准第1号修改单，并已于8月15日正式实施。

市场监管总局新闻发言人、新闻宣传司司长于军介绍，近期，市场监管总局组织对月饼过度包装开展了国家监督抽查。共抽查了广东、河南、安徽、上海、北京、辽宁等9个省（市）31家企业生产的38批次产品，依据《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准及第1号修改单有关规定，重点对包装空隙率、包装层数等项目进行了检验。

经检验，抽查批次合格率为97.4%。有1家企业生产的1批次产品不合格，本次抽查发现的主要问题是，生产企业执行月饼过度包装国家强制性要求不到位，从而产生了包装空隙率不合格问题。

今年8月10日，市场监管总局印发了《关于集中整治商品过度包装、“天价”月饼和蟹卡蟹券等问题的通知》，突出重点、多措并举，在全国范围内扎实开展为期两个月的集中整治。

于军表示，各地市场监管部门按照《通知》要求，迅速部署开展集中整治行动，对发现的违法行为依法严厉查处。日前，市场监管总局已组织向社会发布了第一批月饼过度包装5个典型案例，希望进一步起到震慑违规者、警示生产经营者、引导消费者的效果。

于军还介绍，为确保中秋期间月饼价格稳定，市场监管总局提前部署全国开展月饼价格监督检查，严查不按规定明码标价、价格欺诈等行为，维护月饼市场价格秩序。围绕舆情反映集中的商超、酒店、平台开展重点执法检查和行政指导，查处违法行为，回应社会关切。向1229家电商平台发送了《关于规范中秋期间网络销售月饼行为的通知》，明确要求各平台严格落实公告要求，完善平台交易规则，加强对平台内经营者的盒装月饼销售活动监督。组织各地网监机构加强中秋期间网售月饼行为的监测监管。

于军表示，在集中整治过程中，今年盒装月饼价格整体低于往年，单价500元以上盒装月饼相比往年大幅减少。截至目前全国共检查酒店、商超等市场主体81565家，月饼平均售价157元一盒。

市场监管总局价监竞争局副局长张正明表示，8月初市场监管总局印发“天价”月饼集中整治通知，对价格行为的检查是重要内容之一。从全国检查情况看，截至目前共检查酒店、商超等市场主体81565家，最新月饼平均售价157元一盒。今年月饼价格违法案件很少，这与各部门、各地方提前布置加强监管、媒体大力宣传有很大关系。

张正明还表示，虽然月饼市场总体规范有序，但仍有个别企业采取多种方式炒作月饼价格，“天价”问题仍然存在。

他指出，“天价”月饼问题主要表现在三个方面：一是少数高档酒店为满足特定客户群体需求，提供专门定制，成本、售价较高。还有一些商家对月饼过度包装。

二是少数商家在月饼中添加鱼翅燕窝等珍稀食材，有的将月饼与高档茶叶、高档烟酒混合销售，推高价格。

三是不健康的消费理念。“天价”月饼购买者多数是为了“送礼”，追求面子，往往觉得“越贵越好”，既造成铺张浪费，也暗藏“四风”问题。

针对社会热议的“标价499元、运费600元月饼”情况，张正明回应表示，针对部分平台存在的不正当价格行为，市场监管部门会加强对平台的行政指导，督促履行主体责任，强化整改落实。

“天价”月饼中，不仅有用贵重材料作为包装材料情况，也有将贵重食材甚至是法律规定严禁食用的野生动物食材加入月饼之中，来提升价格的情况。

市场监管总局食品生产司副司长黄敏表示，市场监管部门在组织月饼生产等重点企业开展行政指导，督促企业合规经营过程中，要求企业严格遵守《限制商品过度包装要求 食品和化妆品（含第1号修改单）》（GB 23350-2021）规定，减少包装材料的过度使用，不使用贵金属、红木等贵重材料，鼓励使用绿色环保、可作其他用途的包装。倡导不使用燕窝等名贵珍稀食材，不得使用鱼翅等野生保护动物食材为月饼馅料。

《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》中对电商平台月饼销售活动提出了明确要求。对此，市场监管总局网监司司长庞锦表示，市场监管部门加强与平台的沟通，并指导平台将相关要求落实到交易管理规则中，有效规范平台内月饼销售活动。同时，对平台展专项监测，充分利用网监平台等数字化手段，及时发现相关线索信息，强化对隐蔽渠道的重点监管。

市场监管总局执法稽查局副局长况旭表示，目前，市场流通的月饼在包装层数、包装空隙率以及包装材质等方面与强制性标准符合性执行的较好，问题主要集中在混装上，即月饼与其他商品特别是高价商品混装。销售主体主要集中在高档酒店、大型宾馆以及部分平台私售，这也是市场监管部门下一步监管和执法的重点。

(责编：郭思邈、吕骞)

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