人民网北京9月7日电 （记者许维娜）“随着网络高速发展，加强网络法治建设，是维护网络安全、建设网络强国、促进网络健康可持续发展的必然要求。 ”在9月6日举办的2022（第八届）中国互联网法治大会上，中国互联网协会理事长尚冰表示。

尚冰介绍，党的十八大以来，我国网络法治化进程加速推进，取得了显著进展。一是法律法规体系持续完善。《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规相继出台实施，网络安全领域立法日益完善，网络安全领域配套规则逐步完备，为网络空间发展提供了有力的支撑。

二是行业管理持续深化。坚持依法依规，精准执法，行业管理能力不断提升。据工业和信息化部数据显示，目前已累计完成630万次App检测，实现了对我国主流应用商店在架App的全覆盖，App侵害用户权益专项整治等工作取得了显著成效，用户权益得到了切实保障。截至2022年7月，全国电信业务持证企业超过了13万家，信息通信行业蓬勃发展。据国家互联网信息办公室数据显示，2021年，涉及互联网平台企业重大执法案例近百起，累计处罚金额超过200亿元。启动“清朗”系列专项行动，重拳整治网络违法违规问题。

三是网络安全保障能力持续提升。网络安全产业实现了集聚式创新发展，2021年，我国网络安全产业总体规模突破2000亿元。国家网络安全人才与创新基地已经投入运行，全国 200 余所高校设立了网络安全本科专业，每年网络安全专业毕业生超过2万人。

围绕互联网法治建设，尚冰表示，一是要完善网络法治体系，夯实“奠基石”。《数据安全法》和《个人信息保护法》虽已相继出台，但还有部分事项需配套规定予以明确。要尽快出台数据跨境管理、数据安全管理等领域的相关配套措施，细化法律制度的具体要求。同时，要适应新的发展变化，积极推动传统法律适用延伸至网络空间，对于传统法律中涉及网络空间相关的法律问题，要坚持分类梳理、立改废释，构建完善的网络法治体系。

二是要提升网络执法能力水平，走好“升级路”。 坚持促进发展和监管规范两手并重，在发展中规范， 在规范中发展，持之以恒地重点治理、严厉打击各类涉及互联网不法行为。同时，要充分利用大数据、人工智能、区块链、物联网等信息技术，运用智慧监管手段，提高监管效能，实现对执法活动的全过程留痕、可回溯管理，使执法办案更加透明规范，执法监督更加精准高效。

三是要营造健康良好网络生态，优化“软环境”。倡导多元共治，建立由政府主导，社会组织、企业、 网民等多元主体参与协商共治的互联网治理体系，防范和化解互联网行业风险，维护平台公平有序的竞争秩序，强化个人信息保护，提升网络安全保障能力。同时，要做好网络法治研究，加强网络法治宣传，拓展网络对外交流，营造全社会尊法、学法、守法、用法的良好氛围。

四是要加强网络法治人才队伍建设，培育“动力源”。人才是网络法治发展的第一推动力。坚持立足当前，着眼长远，进一步优化人才队伍建设目标和举措；加强网络法治的人才，尤其是急需紧缺人才培养，解决好部分重点领域专门人才短缺问题；强化网络法治人才能力建设，开展专业培训、专业锻炼、专业考核，加快壮大网络法治人才队伍，持续提升网络法治人才能力。

(责编：郭思邈、吕骞)

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