人民网北京9月7日电 （王绍绍）近日，为进一步促进产研沟通，加深业务交流，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所（下称“中国信通院云大所”）就云原生领域开展线下沟通会。

“在数字时代，随着市场趋于多样化，企业间竞争不断加剧，软件架构的优化是未来企业获取竞争优势的重要途径。”中国信通院云大所副所长栗蔚在会上表示，云原生作为新一代软件架构的变革，能够为上层业务的敏捷创新提供坚实支撑，有助于打造各行业企业专属的数字参与模式。

当前，为持续深化产业数字化转型进程，构建以云计算为核心的数字基础设施实现IT架构的现代化改造已成为共识。云原生作为下一代云计算的技术内核，能够以云上环境为孵化器，带动业务走上提质增效、敏捷创新的发展路线。

栗蔚介绍，云原生是先进软件架构技术和管理方法的思想集合，通过容器、微服务、持续交付等一系列技术，实现了信息系统由烟囱状、重装置和低效率的架构向分布式、小型化和自动化的新一代软件架构的转变。同时，云原生架构具备松耦合、分布式、高韧性三大特点，能够以业务应用为中心，充分利用云计算优势，实现敏捷交付、价值聚焦的核心目标。

据了解，历经多年发展，我国云原生技术生态已趋于完善，行业用户接纳度急速提升，资本市场热潮涌动。然而，全面云原生化转型在执行层面仍存在诊断难、规划难、选型难的“三难”问题，需求和供给无法精准对应，权威建设指南有所缺乏。

对此，中国信通院云大所开展了国内首个云原生技术架构成熟度评估，建立了云原生细分领域的完整知识体系，并形成云原生技术架构成熟度模型，进一步考察企业技术架构的云原生化水平，帮助企业准确定位云原生化改造阶段，差异化分析云原生能力建设短板，明确输出企业未来能力改进方向。

此前，《云计算白皮书（2022年）》指出，完整的支撑应用云原生化构建的全生命周期技术链已经形成，随着云原生技术和能力不断完善，其将驱动企业组织和流程、架构和设计、技术和基础设施等IT要素的全面升级。另有报告显示，2023年企业云原生应用占比将超过80%。在云原生技术的赋能下，将有更多企业实现数字化转型。

“在未来，传统企业将注入云原生的‘血液’，而新企业则将天然携带云原生的‘基因’。”栗蔚说。

(责编：郭思邈、吕骞)

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