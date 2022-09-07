原标题：交通银行单日落地两笔基础设施基金配套融资业务支持重大项目建设

基础设施是经济社会发展的重要支撑。为贯彻国务院关于推进有效投资重要项目协调机制的相关部署，用好政策性开发性金融工具，交通银行高度重视基础设施基金项目配套融资工作，以金融之力积极支持基础设施重大项目建设，持续提升服务实体经济的能力。

近日，交行新疆区分行为农发行已投基金的某火光储多能互补项目发放配套贷款5亿元，以信用方式支持绿色能源基础设施建设。当天，交行浙江省分行为国开行已投基金的某高速公路项目发放配套贷款8000万元，以信用方式支持交通基础设施建设。如何高质效推进基础设施基金项目配套融资服务，交行给出了答案。

在总体部署方面，交行成立由总行相关部门组成的基础设施基金项目配套融资联合工作小组，专题研究相关政策，同时建立总分支多层级推进机制，与发改委及政策性银行保持常态化沟通联系，第一时间对接响应。

在项目对接方面，交行各级机构聚焦基础设施基金项目清单，快速开展对接、实现清单全覆盖，紧密跟踪基础设施基金投放进度，同时对存量项目、存量客户、增量客户分类施策，加快推进项目进度。

在政策保障方面，交行通过配置专项信贷规模、给予优惠利率、开辟绿色审批通道、建立同业评审互认机制、差异化审批授权、优化预授信白名单等举措，加强基础设施基金项目配套融资资源保障，全力提升审批质效。

在推进落地方面，交行调集前中后台骨干力量，成立专项督导组，对重点区域、重点分行基础设施基金项目配套融资工作进行督导、调研，及时协调解决项目推进过程中的问题，加快推动项目配套融资落地。

交行相关负责人表示，交行将继续践行国有大行责任担当，深入落实运用政策性开发性金融工具支持基础设施建设的政策要求，加大基础设施基金项目配套融资支持力度，抓紧形成更多实物工作量，为基础设施建设作出交行贡献。

(责编：曹淼、李源)

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